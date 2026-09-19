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19 сентября 2026, 9:00 Читати українською

Экономика Украины почти остановилась: какие секторы потеряли больше всего во II квартале

Реальный ВВП Украины во II квартале 2026 г. вырос всего на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, ряд ключевых секторов экономики продемонстрировал спад. Об этом, ссылаясь на свежие данные Национального банка Украины, сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Реальный ВВП Украины во II квартале 2026 г.

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Какие отрасли сократились больше всего

Наибольшее падение зафиксировано в следующих секторах:

  • образование — -11,1%;

  • энергетика — -10,8%;

  • строительство — -10,6%;

  • транспорт -6,4%;

  • сельское хозяйство — -3,5%.

Энергетика

Выпуск в энергетическом секторе сократился на 10,8%. В то же время во II квартале ситуация с электроснабжением была лучше, что поддержало промышленность.

По оценке НБУ, энергетика продолжает ощущать последствия масштабных повреждений тепловой генерации.

Строительство

Строительная отрасль сократилась на 10,6%. Падение произошло, несмотря на увеличение капитальных расходов государственного бюджета на 22%.

Среди причин НБУ называет высокую базу сравнения в прошлом году, дефицит квалифицированных кадров, а также изменение структуры спроса из-за войны и проблем в энергетике.

Транспорт

Транспортный сектор просел на 6,4%. Негативная динамика усилилась из-за российских атак на логистическую и транспортную инфраструктуру, в том числе железнодорожные узлы и порты.

Грузовые перевозки при этом продолжили сокращаться.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве зафиксирован спад на 3,5%. На результат повлияли сложная ситуация в отдельных направлениях животноводства и более медленное, чем годом ранее, течение жатвы.

Образование

Наибольшее падение среди названных секторов пришлось на образование — 11,1%. В то же время, по словам Василевской-Смаглюк, НБУ особо не объясняет причины такого сокращения. Депутат связывает его прежде всего с демографическими изменениями и миграцией.


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Что поддержало экономику

Несмотря на падение отдельных отраслей, основным драйвером роста ВВП оставалось потребление домохозяйств.

Во II квартале оно увеличилось на 6,9% и обеспечило +4,6 процентного пункта к общему изменению ВВП.

В результате экономика Украины за квартал выросла всего на 0,4% год к году, что свидетельствует о слабой общей динамике на фоне сокращения производства в ряде ключевых секторов.


Как мы писали, доллар за 45,10 и новые спреды: с какими ценниками откроются обменники в эти выходные

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
19 сентября 2026, 9:48
#
Значит будут драть три шкуры с оставшихся
+
0
lider2000
lider2000
19 сентября 2026, 15:22
#
Эпицентров нет, заводы стоят, большие супермакеты не работают. В прифронтовых городах походу работают только чиновники и мелкие магазины. все.
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