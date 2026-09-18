ЕС перечислил Украине €3,3 млрд на ракеты и дроны: детали нового транша

Украина получила очередной транш в размере €3,3 млрд. от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. О поступлении финансирования сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, в частности закупку ракет и беспилотников.

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Ukraine Support Loan — это программа финансовой поддержки Украины на €90 млрд в 2026—2027 годах. Из этой суммы €60 млрд. предусмотрено на оборонные нужды и развитие оборонно-промышленных способностей, еще €30 млрд. — на бюджетную поддержку и обеспечение работы государства.

Нынешний транш является очередным платежом по оборонному направлению программы. По данным Еврокомиссии, ранее в ее пределах Украина уже получала средства, в том числе закупку дронов.



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Средства пойдут на ракеты и дроны

Украинское правительство планирует использовать новое финансирование для усиления оборонных возможностей. Основными направлениями названа закупка ракет и беспилотников.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС продолжит финансировать закупку вооружений для Украины через Ukraine Support Loan. Отдельно Евросоюз уже одобрил финансирование для систем ПВО и ракет, включая возможность приобретения перехватчиков Patriot.

Таким образом новый транш должен обеспечить Украину дополнительными ресурсами для закупки вооружений и поддержать способность Сил обороны противостоять российским атакам.



Как сообщалось ранее, США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot — Зеленский.