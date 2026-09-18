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18 сентября 2026, 8:25 Читати українською

Монако, Болгария и Кот-д'Ивуар могут выйти из серого списка FATF: что это значит

Монако, Болгария и Кот-д'Ивуар могут в ближайшее время выйти из «серого списка» FATF — перечня юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом из-за стратегических недостатков в системах противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Об этом сообщила народная депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Монако, Болгария и Кот-д'Ивуар могут в ближайшее время выйти из «серого списка» FATF — перечня юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом из-за стратегических недостатков в системах противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

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По ее словам, окончательное решение ожидается в ходе октябрьского пленарного заседания FATF в Париже. Для организации это станет первым пленарным заседанием под председательством нового президента Джайлза Томсона, возглавившего FATF в июле 2026 года.

При этом на 19 июня 2026 года все три страны остаются в действующем перечне FATF под усиленным мониторингом.

Монако демонстрирует прогресс в борьбе с отмыванием средств

Наибольшее внимание приковано к Монако, попавшему в «серый список» FATF в июне 2024 года.

В июне 2026 года FATF предварительно оценила выполнение княжеством плана действий как в значительной степени завершено. В то же время организация должна провести проверку на месте, чтобы подтвердить, что принятые реформы реально работают и носят устойчивый характер. Среди направлений, в которых Монако уже продемонстрировало прогресс, FATF называет ужесточение санкций за нарушение требований AML/CFT и правил относительно информации о бенефициарных владельцах, улучшение работы финансовой разведки, судебной системы и увеличение объемов ареста активов, связанных с уголовной деятельностью.

Именно переход от формального принятия законов к практическому применению является одним из ключевых критериев для FATF.

Болгария и Кот-д'Ивуар также приблизились к выходу

Болгария находится под усиленным мониторингом FATF с 2023 года. По итогам июньского пленарного заседания 2026 года FATF также предварительно пришла к выводу, что страна в значительной степени выполнила свой план действий.

Среди результатов Болгарии FATF отмечает развитие риск-ориентированного надзора, улучшение контроля за деятельностью операторов рынка виртуальных активов и других секторов, актуализацию информации о конечных бенефициарных владельцах, усовершенствование расследований и преследование за отмывание средств. Как и в случае Монако, окончательная оценка будет зависеть от проверки фактического выполнения реформ.

Кот-д'Ивуар также, по оценке FATF, в значительной степени выполнил свой план действий. Страна усилила международное сотрудничество в расследованиях, риск-ориентированный надзор за финансовыми учреждениями, проверку данных о бенефициарных владельцах и работу правоохранительных органов с финансовой разведкой. FATF также отметила рост количества расследований и уголовных преследований по делам об отмывании средств и финансировании терроризма.

FATF оценивает не только законы, но и их работу на практике

Выход из серого списка зависит не от количества принятых нормативных актов, а от того, насколько эффективно они применяются.

Речь идет, в частности, о работе финансового надзора, проверке конечных бенефициарных собственников, применении санкций за нарушения, финансовых расследованиях, аресте и конфискации активов и реальных приговорах по делам об отмывании средств.

Именно поэтому FATF после предварительной оценки проводит дополнительную проверку, подтверждающую постоянство реформ. Такой подход прямо прослеживается в последней оценке Монако, Болгарии и Кот-д'Ивуара.

Читайте также: Как работает «отмывание как услуга»: FATF раскрыла схемы подпольных банкиров

Украины в «сером списке» FATF нет

Украина не входит в действующий «серый список» FATF. В списке от 19 июня 2026 года Украина отсутствует.

В то же время, Украина принимает участие в работе MONEYVAL — органа Совета Европы, который оценивает выполнение международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. У Украины есть собственный процесс взаимной оценки и последующего контроля за выполнением рекомендаций MONEYVAL.

Почему статус FATF важен для экономики

Пребывание в «сером списке» имеет не только репутационные последствия. Исследование МВФ на выборке 89 развивающихся стран и стран с переходной экономикой за 2000−2017 годы показало статистически значимое сокращение притока капитала после включения страны в перечень. В среднем исследователи оценили снижение совокупных приливов на 7,6% ВВП, в том числе прямых иностранных инвестиций — примерно на 3% ВВП.

Для бизнеса это означает, что эффективность системы финансового мониторинга влияет не только на выполнение международных стандартов, но и на привлечение капитала, трансграничные финансовые операции и уровень доверия международных партнеров.


Как мы писали ранее, закон есть контроля недостает: как FATF оценила крипторегулирование Украины

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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