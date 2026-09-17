Основатель TikTok стал самым богатым человеком Азии: его состояние превысило $105 млрд

Основатель китайской технологической компании ByteDance, владеющей TikTok, Чжан Имин впервые возглавил рейтинг самых богатых людей Азии, сообщает Bloomberg. Его состояние превысило $105 млрд, а стремительный рост капитала связывают не только с успехом TikTok, но и с масштабными инвестициями компании в искусственный интеллект.



► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основатель TikTok опередил индийского магната

43-летний Чжан Имин обошел индийского предпринимателя Гаутама Адани и стал самым богатым человеком Азии.

Его состояние выросло более чем на $12 млрд только за сентябрь. Bloomberg пересмотрел оценку доли Чжана в ByteDance с учетом последних данных инвестиционных компаний, в частности BlackRock, Fidelity Investments и T. Rowe Price.

По сравнению с мартом 2019 года, когда Bloomberg начал отслеживать его состояние, капитал предпринимателя увеличился примерно в восемь раз — с $13 млрд до $105 млрд. больше.

В то же время, ByteDance остается частной компанией, акции которой не торгуются на бирже. Поэтому Bloomberg применяет к их оценке 10-процентную скидку, связанную с рисками.

Как TikTok помог Чжану Имину разбогатеть

Основой состояния предпринимателя стал успех TikTok — одной из самых популярных видеоплатформ в мире. Ее глобальное распространение сделало ByteDance одной из самых дорогих частных технологических компаний.

Однако в последние годы Чжан Имин активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта. Среди продуктов ByteDance в этой сфере — чат-бот Doubao AI и видеогенератор Seedance.

Аналитик исследовательской компании Omdia Лиан Чже Су отметил, что предприниматель не отказался от стратегии развития ИИ даже во время регуляторного давления на TikTok в США.

По его словам, ByteDance может использовать большой массив данных с социальных платформ для усовершенствования собственных моделей искусственного интеллекта. В то же время ужесточение конкуренции на китайском рынке остается одним из главных рисков для компании.

Читайте также: TikTok может разрешить переводить деньги в личных сообщениях



ByteDance преодолела угрозу ограничений в США

Рост состояния Чжана Имина произошел на фоне длительного геополитического спора вокруг TikTok.

Ранее американские законодатели потребовали от ByteDance продать американский бизнес платформы или столкнуться с риском блокировки TikTok в США.

В начале 2026 года компания согласилась на передачу части американских сделок американским инвесторам, что позволило снизить угрозу прекращения работы платформы на одном из ее ключевых рынков.

Искусственный интеллект изменяет список самых богатых людей

История Чжана Имина отражает более широкую тенденцию: бум искусственного интеллекта создает новых миллиардеров и изменяет распределение капиталов в технологическом секторе.

Китай активно развивает собственные ИИ технологии, конкурируя с США за лидерство в мировой индустрии. В то же время Пекин отвергает обвинения в избыточных производственных мощностях и критикует призывы к ограничению развития китайских моделей искусственного интеллекта.

Для ByteDance технологии ИИ могут стать следующим крупным источником роста после глобального успеха TikTok.

Как мы писали ранее, Трамп подписал указ о продаже TikTok консорциуму американских инвесторов