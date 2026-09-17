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17 сентября 2026, 15:58 Читати українською

Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект о биткоин-резерве Трампа

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей внес законопроект о создании стратегического резерва биткоинов, который бы кодифицировал план президента Дональда Трампа по созданию постоянных запасов биткоинов. Об этом пишет The block.

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей внес законопроект о создании стратегического резерва биткоинов, который бы кодифицировал план президента Дональда Трампа по созданию постоянных запасов биткоинов.

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Что известно

В среду комиссия проголосовала за продолжение работы над Законом о модернизации Американской резервной системы, который, согласно 19-страничному законопроекту, обязывает Министерство финансов поддерживать «безопасное хранилище биткоинов».

«Это разумная финансовая стратегия, которая увеличит наши резервы, а также уменьшит наш дефицит», — сказал член Палаты представителей Брайан Стайл, республиканец от штата Висконсин, во время сессии с целью продвижения законопроекта.

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Цифровые активы продолжают трансформировать мировой рынок. Мы должны модернизировать наши стратегические резервы, чтобы сохранить доминирование Америки и финансовую устойчивость".

Что известно о законопроекте по биткоин-резерву США

Речь идет об American Reserve Modernization Act of 2026 — ARMA, HR 8957. Законопроект должен закрепить на уровне федерального закона стратегический биткоин-резерв, созданный президентом Дональдом Трампом своим указом в марте 2025 года.

С чего все началось

6 марта 2025 года Трамп подписал указ о создании :

  • Strategic Bitcoin Reserve — стратегического резерва исключительно для биткоинов; United States Digital Asset Stockpile — отдельного запаса других цифровых активов.

В резерв должны были передаваться прежде всего биткоины, окончательно конфискованные государством по уголовным и гражданским делам. Указ предусматривает, что BTC в резерве не должны продаваться, а Министерство финансов и Министерство торговли могут искать бюджетно нейтральные способы пополнения запаса без дополнительных расходов налогоплательщиков.

По разным оценкам, на момент создания резерва правительство США контролировало около 200 тыс. BTC, однако точный объем активов, которые могут быть включены в резерв, зависит от судебных решений, прав потерпевших на возврат средств и результатов государственной инвентаризации.

Почему для этого требуется закон

Президентский указ может быть изменен или отменен следующим указом. ARMA должен сделать резерв постоянным элементом федеральной политики и установить законодательные правила его формирования, хранения, аудита и возможной продажи.

Инициаторами документа стали республиканец Ник Бегич и демократ Джаред Голден. То есть законопроект имеет двухпартийных авторов. Его внесли в Палату представителей 21 мая 2026 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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