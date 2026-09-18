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18 сентября 2026, 8:46 Читати українською

Украинцы скупают валюту на $34 млн в день: что происходит с деньгами правительства

Украинцы заметно увеличили покупку наличной инвалюты. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, среднесуточный чистый спрос населения достиг уровня, не фиксировавшегося с конца марта.

Украинцы заметно увеличили покупку наличной инвалюты.


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Спрос на наличную валюту вырос до $34 млн в день

Пока население в среднем покупает наличной валюты примерно на $34 млн в день больше, чем продает.

Шевчишин отметил, что такие объемы максимальны с конца марта. Тогда спрос на валюту резко возрос на фоне скачка мировых цен на нефть, вызванного обострением ситуации вокруг войны в Иране.

По оценке аналитика, нынешняя динамика свидетельствует об усилении спроса украинцев на валютные сбережения в наличной форме.

Запасы средств правительства сократились почти вдвое

В то же время, в конце августа остаток средств правительства на Едином казначейском счете составил 377,9 млрд грн. За месяц этот показатель сократился на 47%.

Шевчишин оценивает, что при отсутствии внешней финансовой помощи и при нормальном выполнении налоговых и таможенных поступлений правительства этих средств хватило бы примерно на два месяца.

При этом аналитик отмечает, что рассчитывал на больший запас около 2,5−3 месяцев. Однако в августе сокращение средств на ЕКР оказалось более существенным, чем ожидалось.

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Правительство может ограничивать часть расходов

По мнению Шевчишина, именно ухудшение ситуации с государственной ликвидностью может быть одной из причин, почему правительство вынуждено сдерживать или откладывать часть первоочередных расходов.

Таким образом, одновременно растет спрос населения на наличную валюту, а финансовый резерв правительства сокращается. Это создает дополнительное давление на государственные финансы и увеличивает значение внешней финансовой помощи.


Как мы сообщали, банки резко нарастили кредитование: в августе зафиксирован рекордный прирост

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+38
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 сентября 2026, 9:06
#
А вы что не знаете кого спросить?
Есть независимый регулятор — НБУ, который по факту оторванный от жизни (исходя из зарплат управленческого аппарата)
Есть Гос Служба Статистики, рассположенная на Бессарабке. и которая «изучает» рост цен по магазинам в «Гулливере» и Бессарабском рынке.
Есть целый Комитет по таможенным и налоговым вопросам, который до сих пор не может установить «гибкую» политики с НДС и по импорту и по производству продуктов первой необходимости, тем более что в продуктах питания (без энергоносителя) около 60% импортных добавок.
Есть группа ретейлеров, которая подымает цены на украинские продукты в два!!! и более раз…
Так что вопросы задавать есть «куда».
+
+38
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 сентября 2026, 9:13
#
Да, забыл, а есть еще СМИ принадлежащие НЕ ГРАЖДАНАМ Украины. который каждый день «разгоняют» панические настроения, есть еще целая «куча» экспертов -горлопанов. которые преследуя личные, меркантильные интересы «вещают» с каждого «утюга» заказную «страшилку». или скрытую рекламу определенный «игроков» рынка. Есть еще масса депутатов и блогеров, которые понимая свою безнаказанность занимаются «политическими» играми. рассказывая сказки и всякую маячню!
Примеры надо приводить?
+
+8
Romanenkas17
Romanenkas17
18 сентября 2026, 9:58
#
Что за сборник бредовых фраз?

СМИ принадлежащие НЕ ГРАЖДАНАМ Украины разгоняют как раз пэрэмогу и дальнейшую войну, реальные проблемы скрывают.

В торговых сетях нет такой большой накрутки, покажи на чём в два раза? Это нереальная накрутка (опять этот швейцарский сыр который на окружной дешевле?))), так его простые люди не берут).
+
+8
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 сентября 2026, 10:08
#
1 А если покажу, вы готовы МАТЕРИАЛЬНО компенсировать моральный ущерб и извиниться (публично)?
2 И основной момент -«минфин», «финанс юа». «Украинская правда». «Европейская правда»
принадлежат гр Чехии Томашу Фиале!!! Что-то я там не читал о «перемоге»!
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
18 сентября 2026, 14:03
#
В цих виданнях тільки «перемога і подальше розкручування війни, все добре, всі країни допомагають нам вмирати на війні, економіка і промисловість росте, воювати можем ще 50 років»! Укрправда і кореспондент.нет це розкручували ще з 2004 року приблизно, коли ти в дитсадку був ще.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 сентября 2026, 14:41
#
Что ты пишешь МАЯЧНЮ!!!
Ты хоть читала «УП» или «ЕП»
Что ты мелешь…
В каком 2004??? Что ты мелишь…
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