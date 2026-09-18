Украинцы заметно увеличили покупку наличной инвалюты. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, среднесуточный чистый спрос населения достиг уровня, не фиксировавшегося с конца марта.
Украинцы скупают валюту на $34 млн в день: что происходит с деньгами правительства
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Спрос на наличную валюту вырос до $34 млн в день
Пока население в среднем покупает наличной валюты примерно на $34 млн в день больше, чем продает.
Шевчишин отметил, что такие объемы максимальны с конца марта. Тогда спрос на валюту резко возрос на фоне скачка мировых цен на нефть, вызванного обострением ситуации вокруг войны в Иране.
По оценке аналитика, нынешняя динамика свидетельствует об усилении спроса украинцев на валютные сбережения в наличной форме.
Запасы средств правительства сократились почти вдвое
В то же время, в конце августа остаток средств правительства на Едином казначейском счете составил 377,9 млрд грн. За месяц этот показатель сократился на 47%.
Шевчишин оценивает, что при отсутствии внешней финансовой помощи и при нормальном выполнении налоговых и таможенных поступлений правительства этих средств хватило бы примерно на два месяца.
При этом аналитик отмечает, что рассчитывал на больший запас около 2,5−3 месяцев. Однако в августе сокращение средств на ЕКР оказалось более существенным, чем ожидалось.
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Правительство может ограничивать часть расходов
По мнению Шевчишина, именно ухудшение ситуации с государственной ликвидностью может быть одной из причин, почему правительство вынуждено сдерживать или откладывать часть первоочередных расходов.
Таким образом, одновременно растет спрос населения на наличную валюту, а финансовый резерв правительства сокращается. Это создает дополнительное давление на государственные финансы и увеличивает значение внешней финансовой помощи.
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Комментарии - 6
Есть независимый регулятор — НБУ, который по факту оторванный от жизни (исходя из зарплат управленческого аппарата)
Есть Гос Служба Статистики, рассположенная на Бессарабке. и которая «изучает» рост цен по магазинам в «Гулливере» и Бессарабском рынке.
Есть целый Комитет по таможенным и налоговым вопросам, который до сих пор не может установить «гибкую» политики с НДС и по импорту и по производству продуктов первой необходимости, тем более что в продуктах питания (без энергоносителя) около 60% импортных добавок.
Есть группа ретейлеров, которая подымает цены на украинские продукты в два!!! и более раз…
Так что вопросы задавать есть «куда».
Примеры надо приводить?
СМИ принадлежащие НЕ ГРАЖДАНАМ Украины разгоняют как раз пэрэмогу и дальнейшую войну, реальные проблемы скрывают.
В торговых сетях нет такой большой накрутки, покажи на чём в два раза? Это нереальная накрутка (опять этот швейцарский сыр который на окружной дешевле?))), так его простые люди не берут).
2 И основной момент -«минфин», «финанс юа». «Украинская правда». «Европейская правда»
принадлежат гр Чехии Томашу Фиале!!! Что-то я там не читал о «перемоге»!
Ты хоть читала «УП» или «ЕП»
Что ты мелешь…
В каком 2004??? Что ты мелишь…