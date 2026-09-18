Украинцы скупают валюту на $34 млн в день: что происходит с деньгами правительства

Украинцы заметно увеличили покупку наличной инвалюты. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, среднесуточный чистый спрос населения достиг уровня, не фиксировавшегося с конца марта.



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Спрос на наличную валюту вырос до $34 млн в день

Пока население в среднем покупает наличной валюты примерно на $34 млн в день больше, чем продает.

Шевчишин отметил, что такие объемы максимальны с конца марта. Тогда спрос на валюту резко возрос на фоне скачка мировых цен на нефть, вызванного обострением ситуации вокруг войны в Иране.

По оценке аналитика, нынешняя динамика свидетельствует об усилении спроса украинцев на валютные сбережения в наличной форме.

Запасы средств правительства сократились почти вдвое

В то же время, в конце августа остаток средств правительства на Едином казначейском счете составил 377,9 млрд грн. За месяц этот показатель сократился на 47%.

Шевчишин оценивает, что при отсутствии внешней финансовой помощи и при нормальном выполнении налоговых и таможенных поступлений правительства этих средств хватило бы примерно на два месяца.

При этом аналитик отмечает, что рассчитывал на больший запас около 2,5−3 месяцев. Однако в августе сокращение средств на ЕКР оказалось более существенным, чем ожидалось.

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Правительство может ограничивать часть расходов

По мнению Шевчишина, именно ухудшение ситуации с государственной ликвидностью может быть одной из причин, почему правительство вынуждено сдерживать или откладывать часть первоочередных расходов.

Таким образом, одновременно растет спрос населения на наличную валюту, а финансовый резерв правительства сокращается. Это создает дополнительное давление на государственные финансы и увеличивает значение внешней финансовой помощи.



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