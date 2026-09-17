Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 18 сентября. Доллар подорожал на 6 копеек — до 44,66 грн, тогда как евро подешевел сразу на 21 копейку — до 51,23 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Доллар подорожал, евро упал на 21 копейку: курс НБУ на 18 сентября
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Официальный курс валют
На 18 сентября НБУ установил следующие курсы:
- 1 доллар США — 44,66 грн;
- 1 евро — 51,23 грн.
Для сравнения, 17 сентября официальный курс доллара составил 44,60 грн, а евро — 51,44 грн.
Как изменился курс
За сутки гривна ослабла к доллару, но заметно укрепилась к евро. Курс доллара вырос с 44,60 грн до 44,66 грн, или на 0,06 грн. Евро снизился с 51,44 грн до 51,23 грн, или на 0,21 грн.
Источник: Минфин
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