Рада приняла кардинальное решение по мошенническим колл-центрам: что теперь изменится

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 10190, вводящий отдельную уголовную ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических организаций, в частности колл-центров. За документ проголосовали 313 народных депутатов. Об этом в телеграмм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Законопроект № 10190 был зарегистрирован еще в октябре 2023 года, а 14 сентября 2026 профильный комитет рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.

Что изменится в Уголовном кодексе

Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 190−1 «Электронно-коммуникационное мошенничество».

Речь идет о противоправном сборе, хранении, обработке и использовании:

персональных данных;

информации, содержащую банковскую тайну;

индивидуальной учетной информации;

реквизитов платежных инструментов и банковских карт;

кодов авторизации

Уголовная ответственность будет применяться, если такие данные используются для завладения чужим имуществом или получения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с применением электронных коммуникаций или соответствующих технических средств.

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Отдельная ответственность за мошеннические организации Уголовный кодекс также дополняется новыми статьями, относящимися к организованной деятельности мошеннических структур.

Статья 255−4 предусматривает ответственность за создание и руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией и участие в ней.

Статья 255−5 устанавливает ответственность за привлечение других лиц к участию в такой организации.

Таким образом, закон охватывает не только непосредственное совершение мошенничества, но и организацию, управление и комплектование структур системно занимающихся такими схемами.

Почему это касается колл-центров

Новые нормы направлены, в частности, на борьбу со схемами, в которых злоумышленники по телефонным звонкам, мессенджерам или другим средствам электронной связи получают банковские данные человека и используют их для похищения средств.

Именно такие схемы часто связывают с работой так называемых мошеннических колл-центров.

Официальная карточка законопроекта определяет его предмет как установление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

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Что это значит

После вступления закона в силу в Уголовном кодексе появятся отдельные составы преступлений, которые позволят стражам порядка квалифицировать не только конкретный факт похищения денег, но и саму деятельность организованных структур, собирающих банковские и персональные данные для мошенничества.

Это создает отдельную правовую базу для преследования организаторов, участников и привлекающих людей к работе в мошеннических колл-центрах.