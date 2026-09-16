Рада приняла кардинальное решение по мошенническим колл-центрам: что теперь изменится

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 сентября 2026, 11:37 Читати українською

Рада приняла кардинальное решение по мошенническим колл-центрам: что теперь изменится

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 10190, вводящий отдельную уголовную ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических организаций, в частности колл-центров. За документ проголосовали 313 народных депутатов. Об этом в телеграмм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 10190, вводящий отдельную уголовную ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических организаций, в частности колл-центров.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Законопроект № 10190 был зарегистрирован еще в октябре 2023 года, а 14 сентября 2026 профильный комитет рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.

Что изменится в Уголовном кодексе

Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 190−1 «Электронно-коммуникационное мошенничество».

Речь идет о противоправном сборе, хранении, обработке и использовании:

  • персональных данных;
  • информации, содержащую банковскую тайну;
  • индивидуальной учетной информации;
  • реквизитов платежных инструментов и банковских карт;
  • кодов авторизации

Уголовная ответственность будет применяться, если такие данные используются для завладения чужим имуществом или получения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с применением электронных коммуникаций или соответствующих технических средств.

Читайте также: В Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул граждан США более чем на $500 тысяч

Отдельная ответственность за мошеннические организации Уголовный кодекс также дополняется новыми статьями, относящимися к организованной деятельности мошеннических структур.

Статья 255−4 предусматривает ответственность за создание и руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией и участие в ней.

Статья 255−5 устанавливает ответственность за привлечение других лиц к участию в такой организации.

Таким образом, закон охватывает не только непосредственное совершение мошенничества, но и организацию, управление и комплектование структур системно занимающихся такими схемами.

Почему это касается колл-центров

Новые нормы направлены, в частности, на борьбу со схемами, в которых злоумышленники по телефонным звонкам, мессенджерам или другим средствам электронной связи получают банковские данные человека и используют их для похищения средств.

Именно такие схемы часто связывают с работой так называемых мошеннических колл-центров.

Официальная карточка законопроекта определяет его предмет как установление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

Читайте также: Скамерские колл-центры из Украины обманули 33 тыс. человек со всего мира на $275 млн

Что это значит

После вступления закона в силу в Уголовном кодексе появятся отдельные составы преступлений, которые позволят стражам порядка квалифицировать не только конкретный факт похищения денег, но и саму деятельность организованных структур, собирающих банковские и персональные данные для мошенничества.

Это создает отдельную правовую базу для преследования организаторов, участников и привлекающих людей к работе в мошеннических колл-центрах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
16 сентября 2026, 12:16
#
Потрібно ще більше законів — на кожен вид підвиду шахрайства.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают autopost, Finjozik, TAN72, Dmitry V.G., Денис Козак и 28 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами