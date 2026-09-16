Законопроект о регулировании криптовалют CLARITY, который продвигал президент США Дональд Трамп и его сторонники, не прошел Сенат. Против отдали голоса 50 из 100 сенаторов.
Сенат США отклонил законопроект CLARITY: как отреагировал биткоин
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Для перехода к следующему этапу рассмотрения законопроект должен был набрать как минимум 60 голосов. Теперь рассмотрение законопроекта фактически остановлено.
Если до ноябрьских выборов сенаторы не договорятся и не назначат повторное голосование, документ придется вновь вносить в Конгресс, восстанавливать поддержку комитетов и начинать путь сначала.
Демократы выступили против нынешней версии законопроекта, которая не учитывает «этический аспект» — запрет высокопоставленным чиновникам и политикам, в том числе Дональду Трампу, участвовать в криптопроектах.
Сенатор-демократ, старший член банковского комитета Элизабет Уоррен в своем выступлении перед голосованием заявила, что CLARITY в нынешнем виде «не помешают президенту получить еще $1,4 млрд прибыли от криптоактивов». Она призвала каждого сенатора проголосовать против CLARITY, поскольку тот приведет экономику США к краху.
Еще одна претензия демократов: нынешняя версия CLARITY не позволит генпрокурорам отдельных штатов напрямую подавать иски против криптокомпаний, а местным властям контролировать деятельность криптобизнеса — законопроект позволяет все это перевести на федеральный уровень.
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При этом сенаторы от Демократической партии не стали требовать изменений в положении о стейблкоинах, оставив пункт, разрешающий криптокомпаниям начислять бонусы лояльности за хранение токенов.
Республиканцы уверяли, что вынесенная на рассмотрение версия законопроекта уже учитывает 126 существенных предложений демократов, и назвали ее своим «последним, лучшим и окончательным предложением».
Как отреагировал биткоин
Биткоин отреагировал на голосование в Сенате падением ниже $75 000. За час на криптобиржах ликвидированы лонги более чем на $260 млн.
На днях генеральные прокуроры 18 американских штатов во главе с прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс направили письмо председателю Сената Тиму Скотту и Элизабет Уоррен с призывом отклонить законопроект о регулировании криптовалют CLARITY в его нынешнем виде.
Напомним
Как писал «Минфин», законопроект разрабатывался месяцами и призван провести четкую границу между цифровыми товарами (под контролем CFTC) и инвестиционными контрактами (под наблюдением SEC), устранив практику «регулирования по принуждению».
Согласно финальному тексту, для поставщиков услуг в сфере цифровых активов вводятся строгие единые правила:
- Финансовый мониторинг: обязательно соблюдение стандартов борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (AML/CFT).
- Идентификация пользователей: полное внедрение верификации клиентов по принципу KYC («знай своих клиентов»).
- Контроль транзакций: мониторинг, отслеживание и длительное хранение данных о подозрительных операциях.
- Международные санкции: безусловное исполнение требований и ограничений Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
- Внутренний комплайенс: обязательное обучение сотрудников компаний и прохождение регулярного независимого аудита.
Несмотря на успешное голосование, вокруг документа шли ожесточенные дискуссии. В частности, традиционный банковский сектор пытался заблокировать нормы по стейблкоинам.
В конце концов, было принято компромиссное решение: криптофирмам запретили выплачивать прямые проценты на пассивные остатки стейблкоинов (чтобы не создавать конкуренцию банковским депозитам), однако позволили начислять «бонусы за активность» в рамках программ лояльности.
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