Минималка, равная оплата и прозрачность: что может изменить новый Трудовой кодекс

В Украине предлагается изменить правила регулирования оплаты труда. Проект нового Трудового кодекса предусматривает новый механизм определения минимальной зарплаты, более детальные требования к системам оплаты труда, большую прозрачность расчетов с работниками и усиление принципа равной оплаты. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Что предлагают изменить

Действующий Закон Украины «Об оплате труда» определяет заработную плату как вознаграждение за выполненную по трудовому договору работу и разделяет ее на основную, дополнительную и другие поощрительные и компенсационные выплаты. Проект Трудового кодекса сохраняет основные гарантии, но одновременно детализирует механизмы оплаты труда и усиливает роль трудовых и коллективных договоров, а также локальных актов работодателя.

Проект нового Трудового кодекса предлагает более подробное и прозрачное регулирование оплаты труда. Одним из ключевых потенциальных изменений является новый механизм определения минимальной зарплаты и отказ от использования как универсальной расчетной величины.

Минималку предлагают определять по-новому

Одним из ключевых изменений может стать новый механизм установления минимальной заработной платы.

Сейчас минимальная зарплата определяется законом о Государственном бюджете Украины, а ее размер не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Проект предусматривает, что минимальная зарплата будет определяться в процентах от среднемесячной заработной платы в Украине по видам экономической деятельности по состоянию на 1 января года, предшествующего году ее установления. Сам процент должен определять Кабинет Министров.

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При этом минимальная зарплата будет оставаться государственной социальной гарантией.

Также проект предусматривает, что после вступления в силу минимальная зарплата не будет использоваться как расчетная величина для определения должностных окладов и других выплат.

Какие выплаты не будут учитываться в минимальной зарплате

Как и сейчас, если работник не выполнил полную месячную или часовую норму труда, его зарплата может быть меньше минимальной пропорционально выполненной нормы.

В то же время, проект расширяет перечень выплат, которые не будут учитываться при обеспечении минимального размера зарплаты.

К ним предлагается отнести:

оплату работы в ночное время;

оплату сверхурочной работы;

оплату работы в выходные и праздничные дни;

выплаты за неблагоприятные и опасные условия труда;

оплату за разъездной характер работы;

премии к праздничным и юбилейным датам;

индексацию;

доплаты за совмещение профессий или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;

компенсацию утраты части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.

При принятии таких норм работодателям придется пересмотреть структуру зарплат и алгоритмы их расчета.

Система оплаты труда

Проект предполагает, что при формировании системы оплаты труда необходимо будет учитывать сложность работы, профессиональный и квалификационный уровень работника, профессиональные стандарты, а при их отсутствии — квалификационные характеристики.

Система оплаты труда работодателя будет определяться коллективным договором. Если такого договора нет, его устанавливают локальным нормативным актом работодателя после консультаций и согласования с представителями работников.

Таким образом, правила формирования зарплат должны быть четко определены документально.

Принцип равной оплаты

Отдельный упор в проекте сделан на недопущении дискриминации в оплате труда. Работодатель должен обеспечивать равную оплату мужчин и женщин за равнозначную или равноценную работу.

Для определения равноценности работы предлагается учитывать профессиональную квалификацию и компетентность работника, его трудовые обязанности, характер задач, уровень и условия труда.

Больше информации о начислениях

Действующее законодательство уже предусматривает обязанность работодателя сообщать работнику об общей сумме зарплаты, составляющих выплатах, отчислениях и сумме к выплате. Проект Трудового кодекса предлагает подробную информацию.

При каждой выплате работнику должны сообщать:

общую сумму начисленной зарплаты с расшифровкой по видам;

размеры и основания отчислений;

сумму к выплате;

сумму индексации;

суммы налогов и сборов

Работодатель должен обеспечить полный и достоверный учет выполненной работниками работы и затрат на оплату труда.

В случае нарушения сроков выплаты заработной платы более чем на 30 дней работодатель должен будет сообщить об этом центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства.

Что придется посмотреть работодателям

Инспекция по трудам и занятости населения Днепровского городского совета указывает, что в случае принятия Трудового кодекса в предложенной редакции работодателям необходимо будет обратить внимание на систему оплаты труда, положения коллективных договоров, локальные акты об оплате труда и премирования, штатные росписи и должностные оклады.

Также может потребоваться пересмотр правил расчета минимальной зарплаты, критериев дифференциации зарплат, порядка информирования работников о начислениях и процедурах изменения условий оплаты труда.

В то же время, проект сохраняет государственные минимальные гарантии, право работников на своевременную и полную оплату труда, индексацию, а также специальные гарантии за работу в ночное время, сверхурочно, в выходные и праздничные дни.

Напомним

Как писал «Минфин», 19 января 2026 г. в Верховной Раде был зарегистрирован инициированный Правительством как субъектом законодательной инициативы проект Трудового кодекса Украины (регистр. № 14386).

7 января Кабинет Министров Украины принял проект нового Трудового кодекса Украины. В настоящее время рынок труда в Украине работает по Кодексу законов о труде 1971 года. Разработать новый Трудовой кодекс парламент поручил правительству в мае 2022-го по требованию закона о десоветизации законодательства.