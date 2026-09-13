В Украине предлагается изменить правила регулирования оплаты труда. Проект нового Трудового кодекса предусматривает новый механизм определения минимальной зарплаты, более детальные требования к системам оплаты труда, большую прозрачность расчетов с работниками и усиление принципа равной оплаты. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Минималка, равная оплата и прозрачность: что может изменить новый Трудовой кодекс
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Что предлагают изменить
Действующий Закон Украины «Об оплате труда» определяет заработную плату как вознаграждение за выполненную по трудовому договору работу и разделяет ее на основную, дополнительную и другие поощрительные и компенсационные выплаты. Проект Трудового кодекса сохраняет основные гарантии, но одновременно детализирует механизмы оплаты труда и усиливает роль трудовых и коллективных договоров, а также локальных актов работодателя.
Проект нового Трудового кодекса предлагает более подробное и прозрачное регулирование оплаты труда. Одним из ключевых потенциальных изменений является новый механизм определения минимальной зарплаты и отказ от использования как универсальной расчетной величины.
Минималку предлагают определять по-новому
Одним из ключевых изменений может стать новый механизм установления минимальной заработной платы.
Сейчас минимальная зарплата определяется законом о Государственном бюджете Украины, а ее размер не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Проект предусматривает, что минимальная зарплата будет определяться в процентах от среднемесячной заработной платы в Украине по видам экономической деятельности по состоянию на 1 января года, предшествующего году ее установления. Сам процент должен определять Кабинет Министров.
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При этом минимальная зарплата будет оставаться государственной социальной гарантией.
Также проект предусматривает, что после вступления в силу минимальная зарплата не будет использоваться как расчетная величина для определения должностных окладов и других выплат.
Какие выплаты не будут учитываться в минимальной зарплате
Как и сейчас, если работник не выполнил полную месячную или часовую норму труда, его зарплата может быть меньше минимальной пропорционально выполненной нормы.
В то же время, проект расширяет перечень выплат, которые не будут учитываться при обеспечении минимального размера зарплаты.
К ним предлагается отнести:
- оплату работы в ночное время;
- оплату сверхурочной работы;
- оплату работы в выходные и праздничные дни;
- выплаты за неблагоприятные и опасные условия труда;
- оплату за разъездной характер работы;
- премии к праздничным и юбилейным датам;
- индексацию;
- доплаты за совмещение профессий или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
- компенсацию утраты части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.
При принятии таких норм работодателям придется пересмотреть структуру зарплат и алгоритмы их расчета.
Система оплаты труда
Проект предполагает, что при формировании системы оплаты труда необходимо будет учитывать сложность работы, профессиональный и квалификационный уровень работника, профессиональные стандарты, а при их отсутствии — квалификационные характеристики.
Система оплаты труда работодателя будет определяться коллективным договором. Если такого договора нет, его устанавливают локальным нормативным актом работодателя после консультаций и согласования с представителями работников.
Таким образом, правила формирования зарплат должны быть четко определены документально.
Принцип равной оплаты
Отдельный упор в проекте сделан на недопущении дискриминации в оплате труда. Работодатель должен обеспечивать равную оплату мужчин и женщин за равнозначную или равноценную работу.
Для определения равноценности работы предлагается учитывать профессиональную квалификацию и компетентность работника, его трудовые обязанности, характер задач, уровень и условия труда.
Больше информации о начислениях
Действующее законодательство уже предусматривает обязанность работодателя сообщать работнику об общей сумме зарплаты, составляющих выплатах, отчислениях и сумме к выплате. Проект Трудового кодекса предлагает подробную информацию.
При каждой выплате работнику должны сообщать:
- общую сумму начисленной зарплаты с расшифровкой по видам;
- размеры и основания отчислений;
- сумму к выплате;
- сумму индексации;
- суммы налогов и сборов
Работодатель должен обеспечить полный и достоверный учет выполненной работниками работы и затрат на оплату труда.
В случае нарушения сроков выплаты заработной платы более чем на 30 дней работодатель должен будет сообщить об этом центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства.
Что придется посмотреть работодателям
Инспекция по трудам и занятости населения Днепровского городского совета указывает, что в случае принятия Трудового кодекса в предложенной редакции работодателям необходимо будет обратить внимание на систему оплаты труда, положения коллективных договоров, локальные акты об оплате труда и премирования, штатные росписи и должностные оклады.
Также может потребоваться пересмотр правил расчета минимальной зарплаты, критериев дифференциации зарплат, порядка информирования работников о начислениях и процедурах изменения условий оплаты труда.
В то же время, проект сохраняет государственные минимальные гарантии, право работников на своевременную и полную оплату труда, индексацию, а также специальные гарантии за работу в ночное время, сверхурочно, в выходные и праздничные дни.
Напомним
Как писал «Минфин», 19 января 2026 г. в Верховной Раде был зарегистрирован инициированный Правительством как субъектом законодательной инициативы проект Трудового кодекса Украины (регистр. № 14386).
7 января Кабинет Министров Украины принял проект нового Трудового кодекса Украины. В настоящее время рынок труда в Украине работает по Кодексу законов о труде 1971 года. Разработать новый Трудовой кодекс парламент поручил правительству в мае 2022-го по требованию закона о десоветизации законодательства.
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