Бывшие шахты могут превратить в промышленные площадки: Минэнерго готовит законопроект

Минэнерго готовит законопроект о безвозмездной передаче общинам имущества ликвидированных шахт. Территории планируют использовать для создания промышленных площадок и привлечения инвестиций .

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Хотят уменьшить расходы бюджета



Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмигаль сообщил, что в течение недели документ планируется вынести на рассмотрение правительства, а затем подать в Верховную Раду.

По инициативе органов местного самоуправления территории бывших шахт могут использовать для создания промышленных площадок и привлечения бизнеса.

Использование существующей шахтной инфраструктуры позволит сократить бюджетные расходы на ликвидацию объектов.



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Первый проект уже разрабатывают

В рамках меморандума между Минэнерго и Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) создается перспективный план развития одной из шахт, находящейся в процессе ликвидации.

Это пилотный проект, в рамках которого оценят инвестиционный потенциал территории и определят ориентировочную стоимость необходимых работ.

В Минэнерго ожидают, что готовый план станет дорожной картой для привлечения доноров и инвесторов и поможет превращать территории бывших шахт в новые экономические и промышленные ячейки.