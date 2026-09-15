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15 сентября 2026, 12:00 Читати українською

В Украине 2,7 млн человек работают «в тени»: Кабмин хочет изменить правила проверок

Кабинет Министров предлагает изменить порядок проверок Гоструда во время военного положения. Идея состоит в том, чтобы сосредоточить проверки на работодателях, по которым есть признаки нарушения трудового законодательства, а добросовестный бизнес лишний раз не проверять.

Кабинет Министров предлагает изменить порядок проверок Гоструда во время военного положения.

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Необходимость такого подхода в правительстве связывается с масштабами незадекларированного труда. По данным Гоструда, в 2025 году без официального оформления работало около 2,68 млн человек, или 23,4% занятого населения.

Из-за теневой занятости бюджет недополучает значительные средства. Если считать по минимальной зарплате 8000 грн в 2025 году, потери оценивались в 115,9 млрд грн. При уровне зарплаты 26 499 грн в 2026 году потенциальные потери составляют уже почти 385 млрд грн, в том числе 154 млрд грн НДФЛ, 43 млрд грн военного сбора и 188 млрд грн ЕСВ.

Больше всего незадекларированных работников, по оценке Гоструда, приходится на общепит и охранную деятельность — по 40%, ремонт автомобилей — 39%, торговлю — 32%.

Кого могут проверять

По предложенным правилам внеплановые проверки будут проводить по решению Гоструда. В то же время предприятия, не имеющие долгов по зарплате, должным образом оформляют работников, не имеют невыполненных предписаний и отвечают другим установленным критериям, хотят защитить от таких проверок.

В частности доля работников с зарплатой не выше минимальной не должна превышать 10%, а средняя зарплата на предприятии должна составлять не менее 70% средней зарплаты по соответствующему виду деятельности и региону.

В будущем соответствие этим критериям планируется определять автоматически через систему «Горизонт».

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Таким образом, правительство хочет перейти от широких ограничений на контроль во время военного положения к проверкам по рискам: работодателей с признаками нарушений будут контролировать, а добросовестный бизнес — меньше будут беспокоить проверки.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
15 сентября 2026, 12:04
#
В Україні мінімальна зарплата — це фікція. Мінімальна зарплата на те й мінімальна, щоб можна було проіснувати на неї місяць, а на 8000 грн мінус податки як проіснуєш?
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