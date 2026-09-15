Риск потери $29,5 млрд: Кабмин установил жесткие дедлайны для ВР из-за бюджетного кризиса

Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд предусмотренного международного финансирования, если парламент не примет необходимые законопроекты в определенные сроки. Эти средства необходимы для сбалансирования госбюджета, финансирования социальных расходов и потребностей сил обороны. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий после встречи с послами государств G7 и стран-членов ЕС.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Парламенту направят график голосований

После нескольких предыдущих совещаний с парламентариями правительство официально направит всем народным депутатам и профильным комитетам график с четкими дедлайнами по каждому голосованию.

Правительство призывает народных депутатов как можно быстрее принять законопроекты, от которых зависит получение международной финансовой помощи.

В случае нарушения сроков, Украина может потерять часть предусмотренного финансирования.

Читайте: Бюджет недополучил более 33 млрд грн: почему ситуация с госфинансами усложняется

Правительство должно принять 42 решения

По словам Корецкого, часть обязательств также относится к ответственности Кабинета Министров. Правительство должно выполнить 42 решения.

«Раньше планировалось завершить эту работу до 1 ноября, однако из-за сложности ситуации правительство ускоряет процесс и планирует выполнить свою часть обязательств до 15 октября», — подчеркнул премьер-министр.

Что обсудили с послами G7 и ЕС

В ходе встречи с послами государств G7 и стран ЕС, председателем Верховной Рады, министрами, депутатами и председателями комитетов обсудили необходимость синхронной работы для обеспечения международной финансовой поддержки.

Читайте также: Дыра в государственных финансах составляет 49,5 млрд евро — депутат

Чиновники заявили о готовности проработать с депутатами каждый законопроект, формулировку и норму, чтобы обеспечить необходимую поддержку и скорейшее принятие решений.