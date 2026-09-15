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15 сентября 2026, 8:26 Читати українською

Риск потери $29,5 млрд: Кабмин установил жесткие дедлайны для ВР из-за бюджетного кризиса

Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд предусмотренного международного финансирования, если парламент не примет необходимые законопроекты в определенные сроки. Эти средства необходимы для сбалансирования госбюджета, финансирования социальных расходов и потребностей сил обороны. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий после встречи с послами государств G7 и стран-членов ЕС.

Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд предусмотренного международного финансирования, если парламент не примет необходимые законопроекты в определенные сроки.

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Парламенту направят график голосований

После нескольких предыдущих совещаний с парламентариями правительство официально направит всем народным депутатам и профильным комитетам график с четкими дедлайнами по каждому голосованию.

Правительство призывает народных депутатов как можно быстрее принять законопроекты, от которых зависит получение международной финансовой помощи.

В случае нарушения сроков, Украина может потерять часть предусмотренного финансирования.

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Правительство должно принять 42 решения

По словам Корецкого, часть обязательств также относится к ответственности Кабинета Министров. Правительство должно выполнить 42 решения.

«Раньше планировалось завершить эту работу до 1 ноября, однако из-за сложности ситуации правительство ускоряет процесс и планирует выполнить свою часть обязательств до 15 октября», — подчеркнул премьер-министр.

Что обсудили с послами G7 и ЕС

В ходе встречи с послами государств G7 и стран ЕС, председателем Верховной Рады, министрами, депутатами и председателями комитетов обсудили необходимость синхронной работы для обеспечения международной финансовой поддержки.

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Чиновники заявили о готовности проработать с депутатами каждый законопроект, формулировку и норму, чтобы обеспечить необходимую поддержку и скорейшее принятие решений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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