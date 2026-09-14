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14 сентября 2026, 19:10 Читати українською

Канада ускоряет налоговые решения для инвесторов: ставка на $1 трлн капитала

Канада вводит новый для страны подход: запросы по налогу на прибыль для инвестиций от 1 млрд канадских долларов ($720 млн) будут рассматриваться в приоритетном порядке. Об этом сообщает Bloomberg. Цель — скорее привлекать международный капитал и убрать налоговую неопределенность для крупных проектов.

Канада вводит новый для страны подход: запросы по налогу на прибыль для инвестиций от 1 млрд канадских долларов ($720 млн) будут рассматриваться в приоритетном порядке.

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Новый подход для больших инвестиций

Решение объявил министр финансов Франсуа-Филипп Шампань в преддверии первого Canada Investment Summit в Торонто. Канадское правительство рассчитывает привлечь $1 трлн инвестиций в течение пяти лет.

Речь идет о предварительных налоговых решениях, заранее определяющих, как именно канадское налоговое законодательство будет применяться к конкретному соглашению. Обычная процедура CRA может занять до 90 дней, тогда как сроки для нового ускоренного механизма пока не определены.

В то же время сама практика предварительного налогового согласования не уникальна в мире. К примеру, Ирландия использует механизмы advance clearance для отдельных инвестиционных операций.

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Торговая война изменяет правила


Для Канады нововведение имеет особое значение на фоне торговой войны с США. Оттава пытается снизить зависимость от американского рынка и привлечь больше капитала из других стран. Конкретно инвестиционный саммит в Торонто правительство разглядывает как часть данной стратегии.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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