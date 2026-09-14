Отсуженные пенсии должны выплачивать полностью: Верховный Суд отменил механизм Кабмина

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 сентября 2026, 15:25 Читати українською

Отсуженные пенсии должны выплачивать полностью: Верховный Суд отменил механизм Кабмина

Пенсионный фонд Украины не может ставить выплату пенсий, присужденных судом, в зависимости от объема бюджетного финансирования или выплачивать такие суммы частями и в порядке очереди. Как сообщает Адвокатское бюро И. Хомича, такое заключение сделал Верховный Суд по делу № 320/51895/25, окончательно подтвердив незаконность постановления Кабмина № 821 от 14 июля 2025 года.

Пенсионный фонд Украины не может ставить выплату пенсий, присужденных судом, в зависимости от объема бюджетного финансирования или выплачивать такие суммы частями и в порядке очереди.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

10 сентября 2026 Кассационный административный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационные жалобы Кабинета Министров и Минсоцполитики. Решения предыдущих инстанций, признавших постановление № 821 противоправным и недействительным, остались в силе.

Что меняется для пенсионеров

Постановление № 821 позволяло осуществлять выплаты пенсий, перечисленных во исполнение судебных решений, в рамках имеющегося финансирования и фактически распределять их между получателями.

Верховный Суд исходит из того, что у Кабмина нет полномочий подзаконным постановлением устанавливать очередность, в частности или пропорциональность выполнения окончательных судебных решений. Выполнение решения суда может зависеть от того, сколько средств предусмотрено в бюджете.

Ранее постановление № 821 упразднили Киевский окружной административный суд 4 марта 2026 года и Шестой апелляционный административный суд 8 июня 2026 года. Апелляционное решение вступило в законную силу именно 8 июня.

Правительство уже ввело новый порядок

В то же время после отмены постановления № 821 Кабмин 19 августа 2026 принял постановление № 1046. Оно устанавливает новый механизм использования средств Пенсионного фонда для выплат пенсий, назначенных или перечисленных по решениям судов.

Правозащитники обращают внимание, что новый порядок также предусматривает распределение средств, поэтому возникает вопрос о его соответствии выводам суда по делу № 320/51895/25.

Проблема финансирования таких выплат остается масштабной. По одной из оценок, при сохранении финансирования на уровне 2026 года погашение накопившейся задолженности по судебным решениям могло бы продолжаться около 91 года.

Читайте также: Пенсии будут считать по-новому: в Пенсионном фонде сообщили о важных изменениях

Таким образом, решение Верховного Суда создает важный правовой аргумент для пенсионеров, уже имеющих судебные решения о перерасчете и выплате пенсии: нехватка бюджетных средств сама по себе не может быть основанием для частичного или отложенного исполнения такого решения.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 72 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами