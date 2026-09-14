Отсуженные пенсии должны выплачивать полностью: Верховный Суд отменил механизм Кабмина

Пенсионный фонд Украины не может ставить выплату пенсий, присужденных судом, в зависимости от объема бюджетного финансирования или выплачивать такие суммы частями и в порядке очереди. Как сообщает Адвокатское бюро И. Хомича, такое заключение сделал Верховный Суд по делу № 320/51895/25, окончательно подтвердив незаконность постановления Кабмина № 821 от 14 июля 2025 года.

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10 сентября 2026 Кассационный административный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационные жалобы Кабинета Министров и Минсоцполитики. Решения предыдущих инстанций, признавших постановление № 821 противоправным и недействительным, остались в силе.

Что меняется для пенсионеров

Постановление № 821 позволяло осуществлять выплаты пенсий, перечисленных во исполнение судебных решений, в рамках имеющегося финансирования и фактически распределять их между получателями.

Верховный Суд исходит из того, что у Кабмина нет полномочий подзаконным постановлением устанавливать очередность, в частности или пропорциональность выполнения окончательных судебных решений. Выполнение решения суда может зависеть от того, сколько средств предусмотрено в бюджете.

Ранее постановление № 821 упразднили Киевский окружной административный суд 4 марта 2026 года и Шестой апелляционный административный суд 8 июня 2026 года. Апелляционное решение вступило в законную силу именно 8 июня.

Правительство уже ввело новый порядок

В то же время после отмены постановления № 821 Кабмин 19 августа 2026 принял постановление № 1046. Оно устанавливает новый механизм использования средств Пенсионного фонда для выплат пенсий, назначенных или перечисленных по решениям судов.

Правозащитники обращают внимание, что новый порядок также предусматривает распределение средств, поэтому возникает вопрос о его соответствии выводам суда по делу № 320/51895/25.

Проблема финансирования таких выплат остается масштабной. По одной из оценок, при сохранении финансирования на уровне 2026 года погашение накопившейся задолженности по судебным решениям могло бы продолжаться около 91 года.

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Таким образом, решение Верховного Суда создает важный правовой аргумент для пенсионеров, уже имеющих судебные решения о перерасчете и выплате пенсии: нехватка бюджетных средств сама по себе не может быть основанием для частичного или отложенного исполнения такого решения.