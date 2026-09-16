Гендиректор «Укрпочты» подал иск к Нацбанку

Адвокаты генерального директора «Укрпочты» Игоря Смилянского подали иск к Нацбанку в Киевский Окружной Административный суд с требованием отменить решение об увольнении в связи с профессиональной непригодностью. Об этом Смилянский написал в Facebook.

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Что говорит Смилянский

По его словам, он подождал 80 дней после того, как НБУ решил его уволить, чтобы ответить, зная, что оно того стоит.

Смилянский напомнил, что НБУ под руководством Андрея Пышного попытался уничтожить его профессиональную репутацию, сочтя профессионально непригодным.

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«Не получилось. Теперь моя очередь уничтожить в судебном порядке остатки репутации господина Пышного. Там, откровенно говоря, уже немного осталось. Поэтому на этой неделе мои адвокаты подали иск к НБУ в Киевский Окружной Административный суд с требованием отменить решение о моем увольнении в связи с профессиональной непригодностью», — рассказал он «Интерфаксу».

Он подчеркнул, что уверен в своей позиции и готов доказать ее в суде и считает решение по нему незаконным и пристрастным.

«И очень хочу услышать аргументы, почему к руководителю Укрпочты применили подход, который не применяли к руководителям других действующих банков и финансовых учреждений даже после в разы больших штрафов, чем у „Укрпочты“», — подчеркнул Смилянский.

Он добавил, что иск подал лично и юристов тоже оплачивает сам. «Укрпочта» ничего не платит.

«Единственное, беспокоюсь, что судебные дела занимают время, и пока они завершаются, кто-то, как показывает опыт, может оказаться на пленках, за решеткой или за границей. Тогда, конечно, вкус победы будет немного испорчен, но, как вы увидели выше, я умею и ждать, и предсказывать определенные события», — подытожил.

Предыстория

Ситуация вокруг Игоря Смилянского и Укрпочты разворачивается на фоне подготовки компании к запуску банковских услуг в рамках модели финансовой инклюзии.

23 июня Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смилянского требованиям по профессиональной пригодности, установленным к руководителю предоставления финансовых платежных услуг.

По словам Смилянского, НБУ требует, чтобы акционер компании в течение пяти дней отстранил его от должности и назначил другого руководителя. Сам он увязывает это решение с процессом создания почтового банка на базе «Укрпочты».

Смилянский заявил, что компания была готова к запуску банковских услуг, имеет более 2 млрд. грн. собственного капитала и работает с прибылью. Он также отметил, что юридическая команда «Укрпочты» анализирует решение регулятора и рассматривает возможность его обжалования в суде.

Отдельно руководитель компании сообщил о намерении проинформировать международных партнеров, в частности, ЕБРР и МВФ, с которыми «Укрпочта» имеет соглашения и сотрудничество.

Нацбанк ранее уже обращал внимание на риски в управлении Укрпочтой и требовал создания наблюдательного совета компании. Регулятор отмечал, что для предоставления финансовых услуг компания должна отвечать требованиям корпоративного управления, прозрачности и профессиональной пригодности руководства.

Несмотря на решение НБУ, Смилянский заявил, что «Укрпочта» продолжает работать в штатном режиме, а для клиентов компании пока ничего не меняется.

«Я никогда не проигрывал. Я или побеждал или учился», — заявил Смилянский, комментируя ситуацию.