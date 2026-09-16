Укрзализныця повысит цены на пригородные поезда: сколько будут стоить билеты

Укрзализныця перейдет на новую модель ценообразования на билеты в пригородных поездах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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По новым правилам будет действовать следующая тарифная сетка:

до 50 км — 30 грн;

51−90 км — 55 грн;

91−130 км — 75 грн;

131−170 км — 95 грн;

171−250 км — 115 грн;

свыше 250 км — 150 грн.

С 15 сентября новые тарифы будут действовать в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, а с 22 сентября — в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской.

В будущем она будет расширена на всю территорию Украины.

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Какая стоимость билета на сегодня

Сейчас минимальная стоимость полного билета в пригородных поездах — 20 грн с НДС на расстояние от одного до пяти километров, а максимальная — 150 грн (на расстояние 291−320 км).

Укрзализныця подчеркнула, что ситуация с перевозками пассажиров в пригородном сообщении «сверхсложная», поэтому изменения позволят частично сократить убытки от пригородных перевозок без существенного повышения стоимости проезда.

Напомним

С начала великой войны оккупанты повредили или полностью уничтожили более 500 локомотивов, более половины из них пострадали в 2026-м. В частности, в ночь на 15 сентября на Волыни из-за российского удара загорелся тепловоз — пожар удалось ликвидировать, обошлось без пострадавших, сообщала Госслужба по чрезвычайным ситуациям.