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16 сентября 2026, 8:16 Читати українською

7,2 триллиона гривен: 5 главных цифр из проекта Бюджета-2027

Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2027 год» (№ 16000). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2027 год» (№ 16000).

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Доходы и расходы

Доходы проекта государственного бюджета на 2027 год предусмотрены в объеме 5 трлн 648 млрд гривен, что на 452,1 млрд гривен, или 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

В 2027 году общий объем расходов проекта государственного бюджета составит 7 трлн 272 млрд гривен, что на 864,9 млрд гривен, или 13,5% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Международная поддержка

Потребность в международной поддержке в 2027 году составит 52,6 млрд долларов США. Планируется привлечение средств от Европейского Союза, стран G7 в рамках финансирования ERA, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Великобритании и других международных партнеров.

Приоритеты проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год Оборона и безопасность — 4 трлн 885 млрд гривен, или 43,8% к ВВП (+517,9 млрд гривен или +11,9% к плану на 2026 год с изменениями), а именно:

  • 1 трлн 791,7 млрд гривен — оплата труда с начислениями (+337,5 млрд гривен);
  • 2 трлн 298,5 млрд гривен — вооружение и военная техника (+1,4 млрд гривен);
  • 499,9 млрд гривен — прочие расходы (+127,7 млрд гривен);
  • 264,9 млрд гривен — резерв средств (+51,3 млрд гривен);
  • 30 млрд гривен — государственные гарантии на вооружение и военную технику.

Поддержка экономики и бизнеса — 96 млрд гривен (+45,7 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

  • 29 млрд гривен — Национальное учреждение развития: «Доступные кредиты 5−7−9%» и гарантии НУР (+11 млрд гривен);
  • 45 млрд гривен — обеспечение жильем граждан по программе «єОселя» (+27,9 млрд гривен);
  • 10,1 млрд гривен — Фонд развития инноваций: оборонные технологии Brave1, новые образцы техники и оборудования для нужд обороны, робототехника и беспилотные технологии, исследования специальных инновационных технологий (+2,7 млрд гривен);
  • 9,4 млрд гривен — активные программы поддержки бизнеса (+4,1 млрд гривен).

Для страхования бизнеса от военных рисков и другой финансовой поддержки предусмотрен ресурс в 58,7 млрд гривен. Одним из возможных источников его формирования является повышение стандартной ставки на 1 процентный пункт — с 20 до 21%. Окончательное решение относительно такой меры потребует законодательного урегулирования.

Отдельно 8,3 млрд гривен планируется направить в защиту предприятий топливного сектора от таких рисков — за счет возможного повышения акциза на топливо.

Ветеранская политика — 20,5 млрд гривен (+3 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

  • 12,2 млрд гривен — поддержка ветеранов в возвращении в гражданскую жизнь (+4,1 млрд гривен).

В рамках поддержки возвращения ветеранов к гражданской жизни предусмотрены программы выплат, мероприятия по восстановлению и реабилитации, психологическая помощь, профессиональная адаптация, специалисты по сопровождению, государственные ветеранские пространства и поддержка Украинского Ветеранского Фонда.

  • 6,9 млрд гривен — компенсация на жилье ветеранам с инвалидностью I и II групп (+1,2 млрд гривен).

Социальные выплаты и мероприятия Минсоцполитики — 540,3 млрд гривен (+72,6 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

  • 292,8 млрд гривен — трансферт в Пенсионный фонд на выплату доплат к пенсиям (+41,5 млрд гривен);
  • 66,4 млрд гривен — поддержка лиц с инвалидностью и их социальная интеграция, протезирование (+31,9 млрд гривен), в частности:
    ⇒ 51,9 млрд гривен — на выплату повышенных пособий детям с инвалидностью и лицам из их числа (+28,3 млрд гривен);
    ⇒ 11,5 млрд гривен — обеспечение вспомогательными средствами реабилитации и высокофункциональное протезирование (+3,6 млрд гривен).
  • 4 млрд гривен — предоставление общенациональных социальных услуг (+2 млрд гривен).

Расходы социальных фондов — 1 трлн 311,4 млрд гривен (+218,2 млрд гривен в план на 2026 год с изменениями), в частности:

  • 1 трлн 278,8 млрд гривен (+213 млрд гривен) — расходы Пенсионного фонда, из них 292,8 млрд гривен — трансферт из госбюджета на выплату доплат к пенсиям;
  • 31,6 млрд гривен — Фонд безработицы (+5,3 млрд грн);
  • 1 млрд гривен — Государственный фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Поддержка ВПЛ — 83,2 млрд гривен (+11,6 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

  • 39,6 млрд гривен — помощь на проживание ВПЛ (+0,9 млрд гривен);
  • 11,5 млрд гривен — компенсация за уничтоженное имущество (+0,7 млрд гривен);
  • 12 млрд гривен — меры поддержки временного проживания ВПЛ (+5,3 млрд гривен);
  • 5,5 млрд гривен — компенсация за уничтоженное жилье по программе «HOME» (+0,3 млрд гривен);
  • 4 млрд гривен — социальные услуги для ВПЛ (+2 млрд гривен);
  • 3,7 млрд гривен — «єОселя»: покрытие первого взноса и процентов за первый год (+1 млрд гривен);
  • 3,5 млрд гривен — программы занятости (+1,2 млрд гривен);
  • 3,4 млрд гривен — «Восстановление» для поврежденного жилья (+0,2 млрд гривен).

Образование — 328,5 млрд гривен (+50,8 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

  • 235,3 млрд гривен — заработная плата работников учебных заведений (+37,5 млрд гривен), в том числе 192,8 млрд гривен — образовательная субвенция и доплаты (+32,1 млрд гривен);
  • 8,3 млрд гривен — академические стипендии (+3 млрд гривен);
  • 19,5 млрд гривен — питание всех учащихся 1−11 классов в школах коммунальной и государственной форм собственности (+5,1 млрд гривен);
  • 13,5 млрд гривен — публичные инвестиционные проекты: строительство укрытий (3,7 млрд грн), закупка автобусов, обновление пищеблоков, развитие НУШ и т. д.

Среднемесячная заработная плата учителя со стажем в 2027 г. предусмотрена на уровне 27,3 тыс. гривен. Это на 65% больше по сравнению с 2025 годом.

Здравоохранение — 292,5 млрд гривен (+35 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

  • 225 млрд гривен — Программа медицинских гарантий (+33,5 млрд гривен), в том числе:
    ⇒ 203,3 млрд гривен (+20,5 млрд гривен) — повышение тарифов на медицинские услуги позволит увеличить среднюю зарплату врача до уровня не менее 30 тыс. гривен;
    ⇒ 21,7 млрд гривен (+13 млрд гривен) — программа «Доступные лекарства».
  • 20,8 млрд гривен — централизованные закупки лекарств (+5,6 млрд гривен);
  • 10 млрд гривен — скрининги здоровья для населения в возрасте 40 лет;
  • 13,3 млрд гривен — публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения;
  • 1,6 млрд гривен — медицинские услуги ветеранам: зубопротезирование, криоконсервация репродуктивных клеток (+0,3 млрд гривен).

Увеличение расходов по программе медицинских гарантий в 2027 году позволит пересмотреть тарифы на отдельные медицинские услуги. Это позволит увеличить средний размер заработной платы врача специализированной медицинской помощи на уровне 30 тыс. гривен (+11,9% к 2026 году), медсестры — 20 тыс. гривен.

Спорт и молодежь — 6,85 млрд гривен (+0,98 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

  • 6,56 млрд гривен — на достойное представление Украины на мировой спортивной арене (+0,86 млрд гривен);
  • 201,5 млн гривен — создание условий для самореализации молодежи в Украине, в том числе 140 млн гривен — гранты молодежи (+50 млн гривен). В 2027 году предусмотрено 1800 грантов, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2026 годом;
  • 91,5 млн гривен — формирование сознательной, ответственной украинской политической нации, в частности, развитие пластового движения (+68,5 млн гривен).

Жилищная политика — 84,9 млрд гривен (+38,3 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

  • 45 млрд гривен — обеспечение жильем граждан по программе «еселя» (+27,9 млрд гривен);
  • 6,9 млрд гривен — компенсация на жилье ветеранам с инвалидностью I и II групп (+1,2 млрд гривен);
  • 24,4 млрд гривен — жилищные программы: «Восстановление», компенсации, ваучеры, субвенция (+8,9 млрд гривен);
  • 2,4 млрд гривен — жилье военным;
  • 5,5 млрд. гривен — компенсация за уничтоженное жилье по программе «HOME» (+0,3 млрд. гривен);
  • 0,7 млрд гривен — Фонд энергоэффективности: софинансирование повышения энергоэффективности жилья и финансирование восстановления разрушенного жилья.

Поддержка сельхозтоваропроизводителей — 7,4 млрд гривен. Денежные средства предусмотрены, в частности, на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей и фермеров, гуманитарное разминирование, гранты для АПК, мелиорацию и релокацию сельхозтоваропроизводителей.

На публичные инвестиционные проекты и программы в 2027 году предусмотрено 116 млрд. гривен (+3,9 млрд грн). Из них 76,4 млрд гривен — привлечены средства международных финансовых организаций и правительств других стран. Основные направления — транспорт, муниципальная инфраструктура и услуги, образование, здравоохранение, энергетика, жилье, социальная сфера и другие направления.

Поддержка регионов и общин — 133,6 млрд гривен (+42,2 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями). Среди основных направлений — комплексные планы устойчивости регионов и отдельных городов, Государственный фонд регионального развития, субвенции на реализацию публичных инвестиционных проектов в отраслях образования, здравоохранения и социальной защиты, субвенция на строительство и ремонт дорог местного значения, дополнительная дотация по прифронтовым и временно оккупированным территориям Украины и разница в тарифах.

Общий ресурс местных бюджетов в 2027 году будет составлять 1 трлн 34,5 млрд гривен (+123,9 млрд гривен, или 13,6% к плану на 2026 год с изменениями).

Новации проекта госбюджета-2027

Запланированное частичное (25%) восстановление Государственного дорожного фонда — 52,8 млрд гривен, из них:

  • 10,1 млрд гривен — исполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным на развитие сети автомобильных дорог общего пользования;
  • 34,2 млрд гривен — финансирование содержания и развития дорог общего использования государственного значения;
  • 8,5 млрд гривен — финансирование содержания и развития дорог общего использования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция местным бюджетам).

Кроме того, 18,2 млрд гривен будут направлены на компенсацию разницы в тарифах в рамках поддержки регионов и общин. Это позволит компенсировать разницу между экономически обоснованной стоимостью коммунальных услуг и тарифами для населения и уменьшить соответствующую финансовую нагрузку на общины и людей.

С 2027 года 61,5 млн гривен предусмотрено в поддержку пластового движения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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