Кабмин внес в Раду проект госбюджета на 2027 год

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2027 год. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

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Что известно о бюджете 2027 года

Приоритетом, как и в предыдущие годы, является финансирование сектора безопасности и обороны.

По состоянию на вечер 15 сентября текст законопроекта о госбюджете на 2027 год не опубликован. Указано, что он передан на рассмотрение руководству.

«Правительство одобрило и в определенный законом срок передало в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2027 год. Это бюджет воюющей страны.

Наша ключевая задача — обеспечить потребности безопасности и обороны и сохранить финансовую устойчивость.

Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен. Это около 44% ВВП. Дополнительно партнеры оказывают нам материально-техническую помощь. Это ракеты, оружие, техника, снаряды, средства поражения и прочее", — написал телеграмм-канале премьер-министр Сергей Корецкий.