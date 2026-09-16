Доллар по 49 и продолжение войны: что закладывает бизнес в бюджеты на 2027 год

98% компаний закладывают в свои бизнес-планы на 2027 год сценарий продолжения войны, а средний курс гривны по отношению к доллару США составляет 49 грн за доллар . Об этом свидетельствуют результаты опроса «Прогнозы бизнеса 2027», проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди членских компаний.

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Что ждет бизнес

В оценке общей динамики развития бизнеса на 2027 год преобладают сдержанные ожидания. 39% компаний прогнозируют негативную динамику, еще 34% не ожидают изменений, тогда как 27% рассчитывают на положительную динамику. Война остается ключевым фактором, определяющим бизнес-планирование в 2027 году.

98% респондентов учитывают в своих бизнес планах сценарий продолжения войны.

Какой средний курс закладывают

В этих условиях компании также формируют бюджеты с учетом валютных рисков. Средний курс 49 грн за доллар — такой показатель бизнес закладывает в финансовое планирование на 2027 год.

Доходы

Прогнозы доходов в 2027 году выглядят осторожными. В гривне 53% компаний ожидают роста доходов, 29% — падения, а 18% — отсутствия изменений по сравнению с предыдущим годом.

В долларовом эквиваленте 41% прогнозируют падение доходов, 36% — рост, а 23% — стабильность. Подобная тенденция наблюдается и в натуральном выражении: 38% компаний ожидают падения объемов, 35% роста, а 27% не прогнозируют изменений.

Несмотря на аккуратные ожидания, некоторые бизнесы планируют новые инвестиции. 3% компаний намерены реализовывать новые масштабные инвестиционные проекты в 2027 году, а их средняя ожидаемая стоимость составляет около 5 млн долларов.

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Значительнее готовность финансировать социальные проекты: 48% компаний планируют инвестировать в социальные инициативы в 2027 году. В среднем такие инвестиции составят около 4% дохода компаний.

Технологическая трансформация также остается в числе приоритетов бизнеса. 83% компаний планируют в 2027 году использовать инструменты искусственного интеллекта для оптимизации процессов или повышения эффективности работы. Это свидетельствует о том, что в условиях ограниченных ресурсов и кадровых вызовов бизнес все активнее ищет технологические решения для повышения производительности.

В то же время бизнес ожидает от государства усиления работы по направлениям, непосредственно влияющим на устойчивость и возможности развития компаний.

Ключевые задачи для правительства в 2027 году:

борьба с коррупцией — 58%;

усиление энергетической безопасности для прохождения отопительного сезона — 40%;

усиление защиты от вражеских атак — 35%.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», согласно результатам опроса руководителей компаний во II квартале 2026 года, который провел Национальный банк Украины, украинский бизнес настроен более оптимистично по оживлению деловой активности в следующие 12 месяцев.

Предприниматели увереннее ожидают роста производства и увеличения продаж, хотя в то же время прогнозируют умеренное ослабление гривны и дальнейшее сокращение штатов.