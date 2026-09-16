Скрыть зарубежные активы больше не получится: ГНС получает расширенный доступ к CRS

Международная налоговая прозрачность выходит на новый уровень: расширение стандарта автоматического обмена информацией CRS существенно увеличит объем данных об иностранных активах украинских налоговых резидентов, поступающих в Государственную налоговую службу Украины (ГНС). Об этом говорится в Facebook-сообщении Юридической компании WINNER.

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Новые объекты контроля в обновленном стандарте

Обновленный стандарт ОЭСР включает цифровые финансовые продукты, в частности отдельные виды электронных денег и цифровые валюты центральных банков (CBDC). Также автоматическому обмену будут подлежать данные о косвенных инвестициях в криптоактивы из-за деривативов и инвестиционных структур.

Для бизнеса ключевым изменением является усиление правил идентификации и детализированной отчетности по конечным контролирующим лицам иностранных компаний.

Что это значит для резидентов Украины

В систему международного обмена попадает информация о широком круге активов:

Счета в иностранных банках и инвестиционных учреждениях;

Доли в иностранных компаниях и партнерствах;

Отдельные цифровые денежные активы;

Статус контролирующего лица иностранной компании (КИК).

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Главный налоговый риск — автоматическое сопоставление

Ключевой риск для владельцев иностранных активов состоит в сверке данных. ГНС имеет возможность в автоматическом режиме сравнивать полученную из-за границы информацию с налоговыми декларациями и отчетностью о КИК, представленными в Украине.

Если иностранный банк идентифицирует личность как налогового резидента Украины и передает данные о счете или компании, а в украинской базе отсутствует соответствующий отчет о КИК или задекларированных доходах, такое расхождение становится основанием для налоговых запросов и проверок.

Формирование единой системы надзора

Отчетность по CRS работает в связи с новым стандартом CARF, регулирующим обмен данными по операциям с криптоактивами. В 2026 году представители ДПС уже прошли практическое обучение от Global Forum OECD для подготовки к внедрению CARF в Украине.

В результате формируется трехуровневый контур прозрачности:

CRS — прозрачность иностранных финансовых счетов;

— прозрачность иностранных финансовых счетов; КИК — прозрачность владения иностранными компаниями;

— прозрачность владения иностранными компаниями; CARF — прозрачность операций с криптоактивами.

Завременный аудит вместо споров с налоговой

Главный вопрос для владельцев международных структур сегодня состоит в соответствии: совпадают ли данные, получаемые ГНС из зарубежных источников, с данными украинской отчетности.

Специалисты рекомендуют заблаговременно провести юридический аудит счетов и компаний на риски CRS и КИК, чтобы урегулировать потенциальные разногласия, прежде чем внимание к ним проявит налоговая служба.

Напомним

Как писал «Минфин» в июне 2026 года, Министерство финансов обновило Порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS).

Стандарт учитывает развитие современной финансовой системы, в частности распространение электронных денег, цифровых валют центральных банков и финансовых инструментов, связанных с виртуальными активами.