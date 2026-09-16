Минфин продал облигаций на 2,01 млрд грн: какие ставки предложили инвесторам

В госбюджет привлечено 2,01 млрд грн на сегодняшнем аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Что предлагали инвестору

Облигации в гривне сроком обращения 1 год со ставкой 15,17% годовых обеспечили поступление 1,00 млрд гривен.

Облигации в гривне сроком обращения 2,5 года с доходностью 16,10% годовых привлекли в бюджет 1,014 млрд гривен.

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Сколько привлечено с начала года

С начала 2026 года государство уже привлекло более 338,13 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — почти 2,36 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

Напомним

Как писал «Минфин», Министерство финансов 8 сентября 2026 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1,74 млрд гривен.

Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.