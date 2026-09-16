Курс доллара и евро в среду: ситуация на наличном рынке, в обменниках и межбанке

В среду, 16 сентября, средний курс доллара не изменился в покупке и в продаже. Курс евро не изменился в покупке и в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,43−44,91 грн. Евро покупают за 51,31 грн, а продают за 51,93 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,84, евро — 51,85−52,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,61−44,64 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,52−51,53 грн.

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