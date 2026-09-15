Фонд первого убытка за +1% НДС. Почему это не сработает?

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 сентября 2026, 18:54 Читати українською

Фонд первого убытка за +1% НДС. Почему это не сработает?

Правительство хочет защитить бизнес от военных убытков, но выбранный механизм может усилить инфляцию и изъять миллиарды гривен из потребления. Исполнительный директор и соучредитель «Украинского института будущего» Анатолий Амелин объясняет, почему фонд первого убытка не стоит финансировать за счет повышения НДС.

Правительство хочет защитить бизнес от военных убытков, но выбранный механизм может усилить инфляцию и изъять миллиарды гривен из потребления.

Правительство хочет сделать хорошую вещь. Компании, по цеху или складу которых прилетело, должны получить деньги быстро, а не судиться с россией в 2040 году.

Да, рынок этого не покроет: Минэкономики оценивает ущерб основным средствам бизнеса в $4−10 млрд в год, а совокупные возможности страховщиков — до $1 млрд. Поэтому Украина планирует создать фонд первого убытка.

Читайте также: В Украине могут повысить НДС до 21% для компенсации разрушенному бизнесу

Здесь государство необходимо, я с этим не спорю. Спорю с тем, как это спроектировано. И с тем, кто за это заплатит (!)

Что предлагают: фонд, который выплачивает до $10 млн на компанию, взнос — 2% от лимита, запуск — с 1 января, деньги — от повышения НДС до 21%.

Первое, что я сделал, — посмотрел, откуда берутся «$3−4 млрд» капитала. Оказалось:

  • $1 млрд от НДС;
  • $0,3 млрд взносов;
  • $2−3 млрд от доноров, которые «на консультациях».

То есть две трети фонда — это надежды. А по инсайдерской информации, лимит на компанию — $3−5 млн. Не десять (!!!)

Второе. У нас уже есть почти такая же программа. ЭКА, постановление № 1541, взнос — 0,5%, бюджет — 1 млрд грн, работает с января.

Результат за полгода: 293 заявки на участие, одобренных обязательств на 3,14 млрд грн, выплачено — ноль (!)

Ноль (!) И теперь тот же администратор предлагает платить вчетверо дороже за право на выплату «до исчерпания емкости Фонда». Я разговаривал с несколькими финансовыми директорами. Никто не сказал «да».

Третье — цена. Два процента для всех (!!!)

Для завода под Львовом это, вероятно, дорого, потому что вероятность поражения там — доли процента в год.

Для склада под Одессой это подарок, потому что там — несколько процентов.

Угадайте, кто придет.

Прогнал это через модель Monte Carlo — 20 тысяч сценариев. Справедливый взнос для тех, кто реально придет, — около 3%, а покроет фонд от 1% до 9% годовых убытков бизнеса.

Министерство обещает «около 50% потребности».

Не сходится примерно в пять раз.

А еще министр, по сообщениям, сам сказал, что без НДС добровольный взнос пришлось бы поднять «до более чем 20% стоимости актива».

Двадцать и два. Разница между ними — это дотация, и платит ее не бизнес.

Но главное — платит каждый человек на кассе.

НДС сидит в каждом чеке.

Правительство само пишет, что плюс один пункт — это +0,6−0,8% к ценам.

НБУ на 2027 год дает инфляцию 6,9% и рост зарплат на 4−6%.

Сложите — реальная зарплата в следующем году вообще не вырастет.

И это еще не вся зима. Те же удары уже переписывают ценники.

В августе сгорели складской комплекс Rozetka в Броварах, склады и завод «Эпицентра», сортировочный центр «Новой почты», два распределительных центра «Сільпо». НБУ уже ухудшил прогноз инфляции из-за атак на логистику и разрушений.

НБУ говорит: перестройка логистики добавит к инфляции еще 0,4−0,6 пункта уже до конца года, основной эффект — осенью (там же).

Логистика и хранение — это около 8% цены на полке.

Таким образом, человек — а многие уже потеряли работу из-за разрушений или жилье — уже платит за уничтоженные склады более дорогой гречкой.

А ему говорят: заплати за те же склады еще раз, через НДС. Дважды за один прилет (!)

При этом в первый год, по моим оценкам, фонд соберет всего около 39 млрд грн, а выплатит еще меньше — 8−10 млрд.

Остальное будет лежать на счету.

Это просто минус 30 миллиардов из потребления.

И я не уверен, что они вообще дойдут до фонда: военный сбор тоже повышали «на армию» в декабре 2024-го, а в спецфонд для ВСУ его направили только с июля 2026-го.

Полтора года «целевые» деньги были просто деньгами (!)

Есть еще одна вещь, которую мало кто заметил.

В Британии Pool Re — это крупнейшая государственно-частная перестраховочная компания Великобритании, специализирующаяся исключительно на рисках терроризма. За 33 года она накопила £7,4 млрд и ни разу не задействовала гарантию Казначейства, потому что мелкие частые убытки оплачивают страховщики, а государство стоит за редкими крупными.

У нас наоборот: государство берет первый, самый частый слой, а Lloyd’s с лимитом $600 млн получает спокойный излишек свыше $10 млн.

Мы строим страховой пул вверх ногами.

Что делать? Критикуя — предлагай.

Не брать из НДС (!)

Сначала — условная гарантия государства в бюджете-2027 и кредитная линия ЕБРР или Всемирного банка, чтобы деньги направлялись только на реальные выплаты. Если нужны живые деньги — целевые облигации на два года.

Рынок государственных бумаг у нас — 2 трлн грн, банки держат 933 млрд грн.

В апреле Минфин продавал по 17 млрд грн в месяц под 15,7%.

40 миллиардов — это два-три месяца обычных аукционов, проценты — около 6 млрд в год. Да, это долг. Но военный ущерб и есть долг, и покрывать его должны репарации, а не пенсионерка у кассы (!)

Эмиссию НБУ даже не обсуждаю, 2022 год все помнят. Импортная пошлина, которую правительство держит как запасной вариант, еще хуже: из-за нее подорожает именно то оборудование, с помощью которого восстанавливают разрушенное.

И переработать сам фонд.

Тариф — от 1% до 6% в зависимости от того, где находится актив и что это — цех или склад.

Франшиза — 10−15% на бизнесе, потому что иначе никто не будет строить укрытия и распределять склады по разным площадкам.

Не придумывать новое, а расширить то, что уже работает:

  • компенсация страховых премий по тому же постановлению № 1541 дала 228 корпоративных договоров за полгода;
  • разрешить списывать 100% расходов на восстановление в год их осуществления — копейки для бюджета, и деньги получит только тот, кто реально строит;
  • критические секторы — включать автоматически, с правом выйти;
  • и перед тем, как просить новые 2%, выплатить людям те 3,14 млрд грн по постановлению № 1541.

Если же НДС все-таки повысят — направлять его только в отдельный спецфонд, максимум на 24 месяца (!) и с автоматическим возвратом к 20%, как только в фонде накопятся две годовые нормы выплат.

Все это можно принять за шесть недель, вместе с бюджетом, без переноса запуска. Фонд нужен. Только такой, который платит.

Автор:
Амелин Анатолий
Сооснователь и директор экономических программ Амелин Анатолий
Ukrainian Institute for the Future
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами