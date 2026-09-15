Фонд первого убытка за +1% НДС. Почему это не сработает?

Правительство хочет защитить бизнес от военных убытков, но выбранный механизм может усилить инфляцию и изъять миллиарды гривен из потребления. Исполнительный директор и соучредитель «Украинского института будущего» Анатолий Амелин объясняет , почему фонд первого убытка не стоит финансировать за счет повышения НДС.

Правительство хочет сделать хорошую вещь. Компании, по цеху или складу которых прилетело, должны получить деньги быстро, а не судиться с россией в 2040 году.

Да, рынок этого не покроет: Минэкономики оценивает ущерб основным средствам бизнеса в $4−10 млрд в год, а совокупные возможности страховщиков — до $1 млрд. Поэтому Украина планирует создать фонд первого убытка.

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Здесь государство необходимо, я с этим не спорю. Спорю с тем, как это спроектировано. И с тем, кто за это заплатит (!)

Что предлагают: фонд, который выплачивает до $10 млн на компанию, взнос — 2% от лимита, запуск — с 1 января, деньги — от повышения НДС до 21%.

Первое, что я сделал, — посмотрел, откуда берутся «$3−4 млрд» капитала. Оказалось:

$1 млрд от НДС;

$0,3 млрд взносов;

$2−3 млрд от доноров, которые «на консультациях».

То есть две трети фонда — это надежды. А по инсайдерской информации, лимит на компанию — $3−5 млн. Не десять (!!!)

Второе. У нас уже есть почти такая же программа. ЭКА, постановление № 1541, взнос — 0,5%, бюджет — 1 млрд грн, работает с января.

Результат за полгода: 293 заявки на участие, одобренных обязательств на 3,14 млрд грн, выплачено — ноль (!)

Ноль (!) И теперь тот же администратор предлагает платить вчетверо дороже за право на выплату «до исчерпания емкости Фонда». Я разговаривал с несколькими финансовыми директорами. Никто не сказал «да».

Третье — цена. Два процента для всех (!!!)

Для завода под Львовом это, вероятно, дорого, потому что вероятность поражения там — доли процента в год.

Для склада под Одессой это подарок, потому что там — несколько процентов.

Угадайте, кто придет.

Прогнал это через модель Monte Carlo — 20 тысяч сценариев. Справедливый взнос для тех, кто реально придет, — около 3%, а покроет фонд от 1% до 9% годовых убытков бизнеса.

Министерство обещает «около 50% потребности».

Не сходится примерно в пять раз.

А еще министр, по сообщениям, сам сказал, что без НДС добровольный взнос пришлось бы поднять «до более чем 20% стоимости актива».

Двадцать и два. Разница между ними — это дотация, и платит ее не бизнес.

Но главное — платит каждый человек на кассе.

НДС сидит в каждом чеке.

Правительство само пишет, что плюс один пункт — это +0,6−0,8% к ценам.

НБУ на 2027 год дает инфляцию 6,9% и рост зарплат на 4−6%.

Сложите — реальная зарплата в следующем году вообще не вырастет.

И это еще не вся зима. Те же удары уже переписывают ценники.

В августе сгорели складской комплекс Rozetka в Броварах, склады и завод «Эпицентра», сортировочный центр «Новой почты», два распределительных центра «Сільпо». НБУ уже ухудшил прогноз инфляции из-за атак на логистику и разрушений.

НБУ говорит: перестройка логистики добавит к инфляции еще 0,4−0,6 пункта уже до конца года, основной эффект — осенью (там же).

Логистика и хранение — это около 8% цены на полке.

Таким образом, человек — а многие уже потеряли работу из-за разрушений или жилье — уже платит за уничтоженные склады более дорогой гречкой.

А ему говорят: заплати за те же склады еще раз, через НДС. Дважды за один прилет (!)

При этом в первый год, по моим оценкам, фонд соберет всего около 39 млрд грн, а выплатит еще меньше — 8−10 млрд.

Остальное будет лежать на счету.

Это просто минус 30 миллиардов из потребления.

И я не уверен, что они вообще дойдут до фонда: военный сбор тоже повышали «на армию» в декабре 2024-го, а в спецфонд для ВСУ его направили только с июля 2026-го.

Полтора года «целевые» деньги были просто деньгами (!)

Есть еще одна вещь, которую мало кто заметил.

В Британии Pool Re — это крупнейшая государственно-частная перестраховочная компания Великобритании, специализирующаяся исключительно на рисках терроризма. За 33 года она накопила £7,4 млрд и ни разу не задействовала гарантию Казначейства, потому что мелкие частые убытки оплачивают страховщики, а государство стоит за редкими крупными.

У нас наоборот: государство берет первый, самый частый слой, а Lloyd’s с лимитом $600 млн получает спокойный излишек свыше $10 млн.

Мы строим страховой пул вверх ногами.

Что делать? Критикуя — предлагай.

Не брать из НДС (!)

Сначала — условная гарантия государства в бюджете-2027 и кредитная линия ЕБРР или Всемирного банка, чтобы деньги направлялись только на реальные выплаты. Если нужны живые деньги — целевые облигации на два года.

Рынок государственных бумаг у нас — 2 трлн грн, банки держат 933 млрд грн.

В апреле Минфин продавал по 17 млрд грн в месяц под 15,7%.

40 миллиардов — это два-три месяца обычных аукционов, проценты — около 6 млрд в год. Да, это долг. Но военный ущерб и есть долг, и покрывать его должны репарации, а не пенсионерка у кассы (!)

Эмиссию НБУ даже не обсуждаю, 2022 год все помнят. Импортная пошлина, которую правительство держит как запасной вариант, еще хуже: из-за нее подорожает именно то оборудование, с помощью которого восстанавливают разрушенное.

И переработать сам фонд.

Тариф — от 1% до 6% в зависимости от того, где находится актив и что это — цех или склад.

Франшиза — 10−15% на бизнесе, потому что иначе никто не будет строить укрытия и распределять склады по разным площадкам.

Не придумывать новое, а расширить то, что уже работает:

компенсация страховых премий по тому же постановлению № 1541 дала 228 корпоративных договоров за полгода;

разрешить списывать 100% расходов на восстановление в год их осуществления — копейки для бюджета, и деньги получит только тот, кто реально строит;

критические секторы — включать автоматически, с правом выйти;

и перед тем, как просить новые 2%, выплатить людям те 3,14 млрд грн по постановлению № 1541.

Если же НДС все-таки повысят — направлять его только в отдельный спецфонд, максимум на 24 месяца (!) и с автоматическим возвратом к 20%, как только в фонде накопятся две годовые нормы выплат.

Все это можно принять за шесть недель, вместе с бюджетом, без переноса запуска. Фонд нужен. Только такой, который платит.