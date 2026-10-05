Лучшие страны для пенсии в 2026 году: шесть из топ-10 в Европе

Уругвай назвали лучшей страной мира для жизни на пенсии — он опередил возглавлявшую в прошлом году Португалию. В то же время в первую десятку попали сразу шесть европейских стран — их программы для пенсионеров получили высокие оценки качества жизни и возможности для путешествий и переезда. Об этом сообщает Euronews.

Уругвай назвали лучшей страной мира для жизни на пенсии — он опередил Португалию, которая в прошлом году возглавляла рейтинг

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Рейтинг составил компания Global Citizen Solutions. В нем сравнили 46 программ для пенсионеров и людей с пассивным доходом. Их оценивали по качеству жизни, мобильности и возможности получить гражданство, уровню налогообложения, процедуре оформления и расходам.

Уругвай возглавил рейтинг благодаря высоким результатам во всех пяти категориях. При этом страна не стала первой ни в одной из них по отдельности. Второе место занял Маврикий.

Какие страны Европы попали в топ-10

В первую десятку вошли Испания, Португалия, Латвия, Андорра, Италия и Греция. Еще четыре европейских страны — Австрия, Албания, Кипр и Мальта — вошли в топ-10 программ Европы.

Европейские программы особенно хорошо оценивают качество жизни и мобильности. Однако их слабым местом остаются налоги.

Испания стала лучшей среди европейских стран и заняла третье место в мире. По качеству жизни она на пятой позиции, а оформление программы может занять до восьми месяцев. В то же время по уровню налогообложения Испания заняла последнее, 46-е место среди всех программ.

Португалия стала второй посреди европейских государств и пятой в мире. В прошлом году она возглавляла глобальный рейтинг, но в этом году опустилась после увеличения срока, необходимого для получения гражданства. В мае требование для большинства заявителей из стран вне ЕС увеличили с пяти до десяти лет.

В то же время, Португалия остается одним из самых доступных крупных европейских направлений: необходимый доход составляет от €920 в месяц. Процедура оформления может занять до двух лет.

Латвия заняла третье место среди европейских стран. Процедура там занимает от двух до четырех месяцев, а сама программа одна из самых дешевых в рейтинге.

Андорра имеет самые высокие оценки за безопасность и состояние окружающей среды среди всех программ. Страна заняла третье место в мире по качеству жизни, а наибольшая ставка налога на доходы составляет 10%. В то же время программа в Андорре самая дорогая в рейтинге: она предусматривает инвестицию €1 млн в страну.

Италия и Греция заняли первое и второе место в мире по показателям мобильности и возможности получения гражданства соответственно. В Греции при этом нужно подтверждать ежемесячный доход в размере €3500 — это один из самых высоких показателей среди программ.

Сколько нужно зарабатывать для пенсии за границей

Требования к ежемесячному доходу сильно отличаются в зависимости от страны. В Никарагуа достаточно менее 600 евро, тогда как в Бахрейне нужно более 9000 евро.

Среди европейских программ на Кипре может быть достаточно дохода менее 800 евро в месяц при выполнении других условий. В Андорре нужно получать более 4500 евро.

Важен не только размер дохода, но и его источник. Некоторые программы требуют подтвердить пенсию или пассивный доход из-за границы, другие принимают сбережения или дивиденды. Отдельные страны также выдвигают дополнительные требования по депозитам, инвестициям или значительным единовременным платежам.

Где быстрее всего можно получить гражданство

По данным рейтинга, 24 программы предусматривают натурализацию в течение пяти лет, еще 17 — в течение шести-десяти лет.

Кратчайшие сроки — в странах Южной Америки. В Аргентине гражданство можно получить примерно через два года, а в Уругвае, Парагвае и некоторых других странах — примерно за три.

В то же время, 11 стран, среди которых Австрия, Андорра, ОАЭ и Малайзия, не позволяют двойного гражданства. Поэтому в редких случаях заявителям придется отказаться от предыдущего гражданства. Для тех, кто не готов к этому делать, вариантом может остаться постоянное проживание.

Авторы рейтинга отмечают, что самая лучшая страна для пенсии зависит от приоритетов человека. Разница между первой и десятой позициями составляет менее четырех баллов, поэтому результаты лидеров близки.