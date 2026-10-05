В Украине возвращают конкурсы на госслужбу: что будет с чиновниками, назначенными во время войны без конкурса

В Украине планируется постепенно возобновить конкурсы на государственную службу и в органах местного самоуправления. Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект № 13478−1, определяющий правила перехода от упрощенных военных назначений к конкурсному отбору. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Во время военного положения людей на госслужбу назначали без конкурсов, чтобы быстро заполнять вакансии. Новые правила предполагают, что такая практика будет постепенно прекращаться.

Что будет с теми, кого назначили во время войны

Конкурсы для уже занятых должностей будут возвращаться поэтапно:

категория «А» — конкурсы будут объявляться сразу после вступления закона в силу;

категория «Б» — через месяц;

категория «В» и должности в органах местного самоуправления — через два месяца.

Для объявления всех таких конкурсов предусмотрены предельные сроки — до 12 месяцев для категорий «А» и «Б» и до 18 месяцев для категории «В» и местного самоуправления.

В то же время, для части нынешних служащих предусмотрели возможность остаться без повторного конкурса. Это касается только категорий «Б» и «В» — при условии, что работник прошел ежегодную оценку и получил положительную или отличную оценку.

Такие служащие смогут продолжить работу бессрочно, но без конкурса их можно будет перевести только на равнозначную или низшую должность в том же органе. Перейти без конкурса на высшую должность или в другое ведомство нельзя.

Для категории «А», в которую входят высшие руководящие должности государственной службы, такого исключения не предусмотрено.

Что означают категории «А», «Б» и «В»

Это уровни должностей государственной службы:

«А» — высшие руководящие должности, в том числе государственные секретари министерств и руководители центральных органов исполнительной власти;

«Б» — руководящие должности среднего уровня;

«В» — основная часть должностей государственных служащих, не относящихся к категориям «А» и «Б».



Какое преимущество получат ветераны

Законопроект также устанавливает приоритет для ветеранов войны во время конкурсного отбора.

Если кандидаты имеют одинаковые результаты и одинаковый уровень профессиональной компетентности, преимущество будет иметь кандидат со статусом ветерана войны — участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

То есть ветеран не получает автоматического назначения на должность, но будет иметь преимущество, если по результатам конкурса набрал столько же баллов, сколько и другой кандидат.

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Законопроект также предусматривает внутренние конкурсы для должностей категорий «Б» и «В» — в них смогут участвовать работники соответствующего государственного органа.

Теперь окончательное решение должна быть принята Верховной Радой. Если законопроект будет поддержан, конкурсный отбор будет возвращаться не одномоментно, а в течение переходного периода.

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