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5 октября 2026, 19:31 Читати українською

В Украине заработал реестр лудоманов: как запретить азартные игры

В Украине уже работает Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх. PlayCity сообщает, что в 2026 году в него уже поступило более 3 тыс заявлений на ограничение участия в азартных играх.

В Украине уже работает Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.
Playcity запустил реестр лудоманов
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При этом реестр не публичная база. Посторонние люди — работодатели, родственники или знакомые — не могут проверить, внесено ли конкретное лицо в него. Данные используют, прежде всего, организаторы азартных игр, чтобы во время авторизации или входа в заведение проверить право человека на участие в игре.

Сам игрок может получить информацию о наличии своих данных в реестре, обратившись в PlayCity с заявлением, подписанным квалифицированной электронной подписью.

Как работает самоограничение

Человек в возрасте от 21 года может самостоятельно подать заявление на ограничение доступа к азартным играм сроком от шести месяцев до трех лет. Сделать это можно онлайн через форму на сайте PlayCity.

Ограничение начинает действовать после внесения соответствующей информации в реестр. По истечении установленного срока данные должны быть удалены.

Таким образом, механизм самоограничения уже является действующим инструментом борьбы со лудоманией, а сам факт внесения человека в реестр остается конфиденциальным.

Кто еще может подать заявление

Ограничить доступ к азартным играм может не только сам человек. Заявление по отношению к другому лицу могут подать члены семьи первой степени родства или его законные представители. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие родственную связь или полномочия представителя, а также, при наличии, документы, подтверждающие необходимость установления ограничения.

Речь идет, в частности, о ситуациях, когда азартные игры негативно влияют на жизнь человека и его семью. Заявление рассматривает PlayCity, после чего принимается решение о внесении информации в соответствующий реестр.

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Что с военнослужащими

Для военных предусмотрен отдельный механизм ограничения доступа к азартным играм на период военного положения. Минцифра и Минобороны разрабатывают систему, согласно которой во время идентификации игрока организатор будет проверять не только реестр лиц с ограниченным доступом, но и реестр военнослужащих.

Если система подтвердит статус военнослужащего, организатор будет получать команду не допускать человека к игре. При этом казино не будут сообщать, что именно военный статус стал причиной ограничения: система будет передавать только факт наличия запрета.

В то же время, этот механизм не следует подавать как уже запущенную процедуру подачи заявления военным или их родственниками. В марте 2026 года PlayCity сообщало, что соответствующий проект постановления правительства только вынесен на общественное обсуждение, а реестр военнослужащих еще разрабатывал Минобороны.

Как мы писали, Украинцы потратили на азартные игры 158 млрд грн в год: ежедневно — более 430 млн

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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