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5 октября 2026, 14:43 Читати українською

Новые правила для ветеранов: в Раде готовят закон, который станет основой ветеранского кодекса

До конца 2026 года в Верховной Раде планируется зарегистрировать законопроект, который должен определить основные гарантии для ветеранов, военнослужащих и их семей. В будущем его положения станут основой для единого кодифицированного акта в сфере ветеранской политики. Об этом заявил заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько в эфире «Ранок.LIVE».

До конца 2026 года в Верховной Раде планируется зарегистрировать законопроект, который должен определить основные гарантии для ветеранов, военнослужащих и их семей.
в Украине готовят единый закон о ветеранах
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По его словам, первоочередная задача — привести государственные программы и инструменты поддержки в соответствие с реальными потребностями защитников и защитниц, их семей, семей погибших, а также находящихся в плену людей или считающихся пропавшими без вести.

К подготовке документа привлекли научно-экспертный совет, в который вошли академики, доктора наук и юристы. После принятия первого закона, его нормы планируют интегрировать в масштабный ветеранский кодекс.

Документ должен охватить вопросы ветеранского предпринимательства и функционирования Национального военного мемориального кладбища.

Какие льготы у ветеранов уже есть сейчас

Законодательство предусматривает для участников боевых действий ряд социальных гарантий. УБД имеют право на 75% скидку на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах установленных норм. Льгота распространяется, в частности, на газ, электроэнергию, водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов.

Среди других предусмотренных законом льгот — бесплатное получение лекарства по рецептам врачей, первоочередное бесплатное зубопротезирование, а также санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости в определенном порядке.

Для ветеранов действуют отдельные программы медицинской поддержки и ветеранского спорта. В 2026 году, в частности, реализуется программа финансовой помощи на занятия спортом для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

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В то же время, система поддержки ветеранов сегодня состоит из большого количества отдельных норм, программ и процедур. Именно их объединение и систематизация должно стать одной из главных задач будущего ветеранского кодекса.


Как мы писали, до 6 656 грн на аренду жилья: кто может получить компенсацию

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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