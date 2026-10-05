До 38 часов в неделю и работа по выходным: в Раде меняют правила трудоустройства подростков

В Верховной Раде предлагают увеличить максимальную продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних и разрешить им работать в выходные. В то же время работодатели хотят упростить оформление молодых работников.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 16114, изменяющий правила трудоустройства несовершеннолетних. Документ предусматривает увеличение максимальной продолжительности рабочего времени, введение электронных трудовых договоров и ряд других изменений для работников в возрасте до 18 лет.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в парламенте. То есть действующие правила пока не изменились.

Рабочая неделя хотят увеличить

Сейчас работники от 16 до 18 лет могут работать не более 36 часов в неделю. Законопроект увеличивает этот предел до 38 часов.

Для работников в возрасте от 15 до 16 лет максимальную продолжительность рабочей недели предлагают увеличить с 24 до 26 часов. Такой же 26-часовой лимит предусмотрен для учащихся 14−15 лет, работающих во время каникул.

Для сравнения: нормальная продолжительность рабочего времени для совершеннолетнего работника в Украине составляет до 40 часов в неделю. Таким образом, для 16−18-летних предложенный лимит будет всего на два часа меньше.

Работа в выходные

Действующий Кодекс законов о труде запрещает привлекать лиц моложе 18 лет к ночным и сверхурочным работам, а также к работе в выходные.

Законопроект предлагает убрать прямой запрет на работу несовершеннолетних в выходные.

Это одно из самых заметных изменений для бизнеса, особенно в сферах, где значительная часть нагрузки приходится именно на субботу и воскресенье: ритейл, общественное питание и услуги.

Трудовые договоры — в электронной форме

Сменить хотят и процедуру оформления на работу. Трудовой договор с несовершеннолетним можно будет заключать в электронной форме. Для работодателя это упрощает оформление работника, а для молодежи доступ к официальной занятости, в частности дистанционной.

Отдельный учет несовершеннолетних работников у работодателя также предлагается заменить использованием информации из Реестра застрахованных лиц.

Что еще изменится

Законопроект пересматривает и другие трудовые гарантии для несовершеннолетних. В частности, изменения касаются испытательного срока при принятии на работу, правил оплаты труда и медицинских осмотров. Сейчас КЗоТ запрещает устанавливать испытания работникам, не достигшим 18 лет. Авторы законопроекта предлагают изменить эту норму.

Что это значит для работодателей и подростков

Для бизнеса предложенные изменения уменьшают часть ограничений при найме работников младше 18 лет. Компании получат больше возможностей планировать рабочее время и проще оформлять трудовые отношения.

Для подростков изменения имеют две стороны. С одной стороны, может стать проще найти официальную работу, в частности, там, где работодателю нужны работники в выходные. С другой — допустимая рабочая нагрузка увеличивается.

Самое существенное изменение касается 16−18-летних: вместо нынешних 36 часов они смогут работать до 38 часов в неделю.

Пока Верховная Рада не приняла закон, действующими нынешние нормы — максимум 36 часов в неделю для работников 16−18 лет и 24 часа для 15−16-летних.