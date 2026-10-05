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5 октября 2026, 18:20 Читати українською

До 38 часов в неделю и работа по выходным: в Раде меняют правила трудоустройства подростков

В Верховной Раде предлагают увеличить максимальную продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних и разрешить им работать в выходные. В то же время работодатели хотят упростить оформление молодых работников.

В Верховной Раде предлагают увеличить максимальную продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних и разрешить им работать в выходные.
Законопроект № 16114 также предусматривает упрощение процедуры оформления молодых работников
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 16114, изменяющий правила трудоустройства несовершеннолетних. Документ предусматривает увеличение максимальной продолжительности рабочего времени, введение электронных трудовых договоров и ряд других изменений для работников в возрасте до 18 лет.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в парламенте. То есть действующие правила пока не изменились.

Рабочая неделя хотят увеличить

Сейчас работники от 16 до 18 лет могут работать не более 36 часов в неделю. Законопроект увеличивает этот предел до 38 часов.

Для работников в возрасте от 15 до 16 лет максимальную продолжительность рабочей недели предлагают увеличить с 24 до 26 часов. Такой же 26-часовой лимит предусмотрен для учащихся 14−15 лет, работающих во время каникул.

Для сравнения: нормальная продолжительность рабочего времени для совершеннолетнего работника в Украине составляет до 40 часов в неделю. Таким образом, для 16−18-летних предложенный лимит будет всего на два часа меньше.

Работа в выходные

Действующий Кодекс законов о труде запрещает привлекать лиц моложе 18 лет к ночным и сверхурочным работам, а также к работе в выходные.

Законопроект предлагает убрать прямой запрет на работу несовершеннолетних в выходные.
Это одно из самых заметных изменений для бизнеса, особенно в сферах, где значительная часть нагрузки приходится именно на субботу и воскресенье: ритейл, общественное питание и услуги.

Трудовые договоры — в электронной форме

Сменить хотят и процедуру оформления на работу. Трудовой договор с несовершеннолетним можно будет заключать в электронной форме. Для работодателя это упрощает оформление работника, а для молодежи доступ к официальной занятости, в частности дистанционной.

Отдельный учет несовершеннолетних работников у работодателя также предлагается заменить использованием информации из Реестра застрахованных лиц.

Что еще изменится

Законопроект пересматривает и другие трудовые гарантии для несовершеннолетних. В частности, изменения касаются испытательного срока при принятии на работу, правил оплаты труда и медицинских осмотров. Сейчас КЗоТ запрещает устанавливать испытания работникам, не достигшим 18 лет. Авторы законопроекта предлагают изменить эту норму.

Что это значит для работодателей и подростков

Для бизнеса предложенные изменения уменьшают часть ограничений при найме работников младше 18 лет. Компании получат больше возможностей планировать рабочее время и проще оформлять трудовые отношения.

Для подростков изменения имеют две стороны. С одной стороны, может стать проще найти официальную работу, в частности, там, где работодателю нужны работники в выходные. С другой — допустимая рабочая нагрузка увеличивается.

Самое существенное изменение касается 16−18-летних: вместо нынешних 36 часов они смогут работать до 38 часов в неделю.

Пока Верховная Рада не приняла закон, действующими нынешние нормы — максимум 36 часов в неделю для работников 16−18 лет и 24 часа для 15−16-летних.

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Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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0
Pasha1233
Pasha1233
5 октября 2026, 19:16
#
Зєля каже, що незгоден з нардепами, які хочуть миру! І що ж ти зробив, міндичів з шурмами і шефірами своїми повипускав з награбованим? Зрозуміло, земародеру непотрібен мир, з його сім'ї нікого не хапають і не тягнуть силою до катів у Скелю, тільки грабувати і мародерити до останнього, і щоб ще мільйони загинули, а потім до Ізраїлю! Гончаренко і Гетманцев нічого не вирішують? Так це ж депутати? Пан президент забув, що в нас парламентсько-президентська республіка? Схоже, все забув, окрім тотальної корупції і насилання опричників-бандюків на народ! Он знову ТЦКшники поламали людині ребра у Вінниці та побили ветерана у Нетішині.66% людей хочуть миру, згідно з опитуванням Американського інституту, це теж нікого не хвилює. І як перемогти, теж ніяких ідей, якщо продовжувати хапати хворих людей замість силовиків і офіцерів.
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0
Pasha1233
Pasha1233
5 октября 2026, 19:21
#
Люди бояться потрапити в катівню у скелю, шквал чи 225-ку, тому не виходять з дому, припини хапання і знущання з людей і підуть на роботу!

Я вважаю, що влада має відчепитись від людей, розблокувати кордони і припинити крутити, лупцювати, катувати людей і займатись рекетом. Взагалі, не мають ніякого морального права називати когось ухилянтом, коли таке відбувається і коли не воюють силовики, охоронці, поліції охорони, муніципальні, міські варти, венбести, шеріфи, сиріуси, охоронні холдінги, прикордонців більше на західному кордоні, ніж на всіх інших, 200 тис. молодих відставників під мільйон офіцерів, півмільйона биків в тилових частинах, чинуши з дітьми, центри вивчення стратегічних досліджень, десятки тисяч політологів, публіцистів, філософів, експертів і т.д., одні хворі і обмежено придатні всім і у всьому винні!
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0
Pasha1233
Pasha1233
5 октября 2026, 19:22
#
В 17 статті Конституції написано, що боронити кордони мають правоохоронці, силовики, кадрові військові, а не доходяги! До того ж, там написано, що військові, до яких віднесли ТЦК, не можуть бути викорстані для обмеження прав і свобод народу. І обовʼязки не можуть існувати окремо от прав, а нас позбавили всіх прав. І катують і вбивають людей прямо в навчальних центрах, в 9 бригаді у солдатів посічені батогами спини, в Скелі повний інтернет відео катувань і вбивств, в 225-ці аудіозапис ширяєва і фото катівень, в Шквалі — он Антон Чорний нещодавно розповів таке, що змусило здригнутись навіть тих, хто пам’ятає звірства часів 2 Світової війни, а тут ще й до своїх, ці покидьки зовсім поїхали дахом! Чатують на людей в поліклініках і відправляють на смерть нездатних воювати. І тотальна корупція. Скільки будемо це все мовчки терпіти? Буде по Нємьоллєру! Якщо що, перемогти такою підлою політикою, коли не воюють найбільш боєздатні, а знущаються з хворих (ви бачили отого останнього, кого тягнули в Чернівцях коридором смерті?), ще нікому не вдавалось, навіть за Сталіна його син воював, а половина ментів була одразу відправлена на фронт, а хворих списували!
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