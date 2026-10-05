В Верховной Раде предлагают увеличить максимальную продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних и разрешить им работать в выходные. В то же время работодатели хотят упростить оформление молодых работников.
До 38 часов в неделю и работа по выходным: в Раде меняют правила трудоустройства подростков
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 16114, изменяющий правила трудоустройства несовершеннолетних. Документ предусматривает увеличение максимальной продолжительности рабочего времени, введение электронных трудовых договоров и ряд других изменений для работников в возрасте до 18 лет.
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в парламенте. То есть действующие правила пока не изменились.
Рабочая неделя хотят увеличить
Сейчас работники от 16 до 18 лет могут работать не более 36 часов в неделю. Законопроект увеличивает этот предел до 38 часов.
Для работников в возрасте от 15 до 16 лет максимальную продолжительность рабочей недели предлагают увеличить с 24 до 26 часов. Такой же 26-часовой лимит предусмотрен для учащихся 14−15 лет, работающих во время каникул.
Для сравнения: нормальная продолжительность рабочего времени для совершеннолетнего работника в Украине составляет до 40 часов в неделю. Таким образом, для 16−18-летних предложенный лимит будет всего на два часа меньше.
Работа в выходные
Действующий Кодекс законов о труде запрещает привлекать лиц моложе 18 лет к ночным и сверхурочным работам, а также к работе в выходные.
Законопроект предлагает убрать прямой запрет на работу несовершеннолетних в выходные.
Это одно из самых заметных изменений для бизнеса, особенно в сферах, где значительная часть нагрузки приходится именно на субботу и воскресенье: ритейл, общественное питание и услуги.
Трудовые договоры — в электронной форме
Сменить хотят и процедуру оформления на работу. Трудовой договор с несовершеннолетним можно будет заключать в электронной форме. Для работодателя это упрощает оформление работника, а для молодежи доступ к официальной занятости, в частности дистанционной.
Отдельный учет несовершеннолетних работников у работодателя также предлагается заменить использованием информации из Реестра застрахованных лиц.
Что еще изменится
Законопроект пересматривает и другие трудовые гарантии для несовершеннолетних. В частности, изменения касаются испытательного срока при принятии на работу, правил оплаты труда и медицинских осмотров. Сейчас КЗоТ запрещает устанавливать испытания работникам, не достигшим 18 лет. Авторы законопроекта предлагают изменить эту норму.
Что это значит для работодателей и подростков
Для бизнеса предложенные изменения уменьшают часть ограничений при найме работников младше 18 лет. Компании получат больше возможностей планировать рабочее время и проще оформлять трудовые отношения.
Для подростков изменения имеют две стороны. С одной стороны, может стать проще найти официальную работу, в частности, там, где работодателю нужны работники в выходные. С другой — допустимая рабочая нагрузка увеличивается.
Самое существенное изменение касается 16−18-летних: вместо нынешних 36 часов они смогут работать до 38 часов в неделю.
Пока Верховная Рада не приняла закон, действующими нынешние нормы — максимум 36 часов в неделю для работников 16−18 лет и 24 часа для 15−16-летних.
Комментарии - 3
Я вважаю, що влада має відчепитись від людей, розблокувати кордони і припинити крутити, лупцювати, катувати людей і займатись рекетом. Взагалі, не мають ніякого морального права називати когось ухилянтом, коли таке відбувається і коли не воюють силовики, охоронці, поліції охорони, муніципальні, міські варти, венбести, шеріфи, сиріуси, охоронні холдінги, прикордонців більше на західному кордоні, ніж на всіх інших, 200 тис. молодих відставників під мільйон офіцерів, півмільйона биків в тилових частинах, чинуши з дітьми, центри вивчення стратегічних досліджень, десятки тисяч політологів, публіцистів, філософів, експертів і т.д., одні хворі і обмежено придатні всім і у всьому винні!