ТЦК не может требовать личной явки для рассмотрения отсрочки: что решил суд

Военнообязанный, постоянно проживающий за границей, имеет право направить в ТЦК заявление о предоставлении отсрочки по почте, а территориальный центр не может просто отказаться ее рассматривать из-за отсутствия личной явки. Об этом сообщает « Судебно-юридическая газета».

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Такое заключение сделал Харьковский окружной административный суд по делу № 520/26332/25. Второй апелляционный административный суд оставил это решение без изменений обжалованной части.

Речь идет о мужчине, который состоял на военном учете и долгое время жил за пределами Украины. Он направил в ТЦК заявление на отсрочку вместе с подтверждающими документами, ссылаясь на обучение.

ТЦК отказался рассматривать заявление по существу, заявив, что для оформления отсрочки мужчина должен лично прибыть в центр и подать заявление по установленной форме.

Суд признал такое бездействие противоправным и обязал комиссию ТЦК рассмотреть заявление по существу и принять соответствующее решение.

Что это значит на практике

Суд фактически разделил два вопроса: право человека подать заявление на отсрочку и обязанность соблюдать правила военного учета.

Сам факт проживания за границей не лишает военнообязанной возможности реализовать право на отсрочку. Если он имеет законное основание и предоставил необходимые документы, ТЦК должен рассмотреть заявление, а не отказывать только из-за отсутствия личного присутствия.

В то же время, выезд за границу не освобождает человека от обязанности поддерживать свои военно-учетные данные в актуальном состоянии.

Почему мужчина получил «нарушение» в Резерв+

По этому делу ТЦК направил мужчине заказным письмом повестку по его задекларированному адресу в Украине. Поскольку на момент отправки повестки именно этот адрес оставался в учетных данных, суд признал такое уведомление надлежащим.

Мужчина не явился за повесткой, поскольку находился за границей. Данные о нарушении правил военного учета внесли в реестр «Оберег», а у «Резерв+» появилась соответствующая отметка.

При этом суд подчеркнул, что проживание за границей само по себе не отменяет обязанности сообщать ТЦК об изменении места жительства. По этому делу мужчина актуализировал информацию об адресе за границей только 28 июня 2025 года, в то время как повестка предусматривала явку 30 мая.

Поэтому в части внесения сведений о нарушении правил военного учета суд не удовлетворил его требования.

Отметка в «Резерв+» — еще не штраф

Апелляционный суд также пояснил, что статус «Нарушения правил военного учета» или связанная с ним отметка о розыске в «Резерв+» сама по себе не означает, что человека уже привлекли к административной ответственности.

Такая запись предшествует процедуре привлечения к ответственности и не является постановлением о штрафе.

По этому делу впоследствии в «Обериг» автоматически отменили просроченное возбуждение, поэтому к моменту рассмотрения дела соответствующие сведения уже отсутствовали.

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Главный вывод суда

Это дело важное для украинцев, которые находятся за границей и имеют основания для отсрочки. ТЦК не может отказаться рассматривать заявление только потому, что военнообязанный не прибыл лично, если он направил заявление и подтверждающие документы.

В то же время человек за границей должен следить за актуальностью своих военно-учетных данных. Если ТЦК имеет старый адрес в Украине, повестка, направленная по нему в установленном порядке, может быть признана надлежащим уведомлением.

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