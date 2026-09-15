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15 сентября 2026, 15:37 Читати українською

МВФ уехал из Киева без соглашения: что это значит для Украины

Сентябрьская миссия Международного валютного фонда завершила работу в Киеве без достижения соглашения на уровне персонала по второму пересмотру четырехлетней программы Extended Fund Facility (EFF). Это означает, что Украина пока не получила зеленый свет на следующее финансирование.

Сентябрьская миссия Международного валютного фонда завершила работу в Киеве без достижения соглашения на уровне персонала по второму пересмотру четырехлетней программы Extended Fund Facility (EFF).

Впрочем, формулировка «МВФ уехал ни с чем» была бы слишком упрощенной. Переговоры позволили Фонду оценить выполнение Украиной взятых обязательств, состояние подготовки госбюджета-2027 и потребности в финансировании. Стала очевидной и главная проблема: Киев не выполнил часть законодательных условий, а по одному из них — налогообложению международных посылок — МВФ не согласился на компромисс.

Зачем МВФ приезжал в Киев

Миссия под руководством главы миссии МВФ в Украине Гэвина Грея начала работу 31 августа. Формально это был staff visit в рамках подготовки второго пересмотра программы EFF. В центре переговоров находились экономические перспективы Украины, выполнение макроэкономических и структурных реформ, а также проект государственного бюджета на 2027 год.

На этот раз переговоры имели особое значение, поскольку речь шла не только о выполнении отдельных «маяков», но и о том, насколько реалистичны финансовые планы Украины на 2026−2027 годы.

Представители Фонда провели встречи с украинскими чиновниками и парламентариями. В частности, Гэвин Грей встретился с премьер-министром Сергеем Корецким. Стороны обсудили потребности Украины в финансировании на 2026−2027 годы, подготовку сбалансированного госбюджета на 2027 год и источники покрытия уже существующих потребностей.

Отдельные переговоры состоялись с министром финансов Сергеем Марченко. Минфин сообщал, что стороны работали над экономическими перспективами и параметрами бюджета-2027.

Миссия также обсудила с первым вице-премьер-министром — министром энергетики Денисом Шмыгалем состояние энергетического сектора, подготовку к зиме, обновление энергетической стратегии и дальнейшие реформы отрасли.

Кроме того, представители стран G7 встретились с миссией Грея. Речь шла о финансовых потребностях Украины и реформах, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости и приближения страны к правилам ЕС.

Был ли МВФ разочарован результатами

Публичного заявления МВФ с формулировкой о «разочаровании» украинской стороной не было. Фонд также не объявлял о прекращении переговоров или пересмотре самой программы.

Однако результат миссии однозначно нельзя назвать успешным для Киева: Staff-Level Agreement по второму пересмотру не достигнуто. По словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, которая сообщила о завершении переговоров, МВФ не изменил позицию по отмене льготы по НДС для международных посылок стоимостью до €150. Фонд дал понять, что не намерен отказываться от этого условия.

Народный депутат Ярослав Железняк был еще откровеннее и назвал топ-10 важных законопроектов, касающихся реформ и борьбы с коррупцией, которые «блокируются властью».

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При этом правильнее говорить не о «провале миссии», а об отсутствии договоренности, ситуацию с которой Украина еще может исправить, выполнив необходимые условия.

Украинские чиновники при этом пытались продемонстрировать, что переговорный процесс не остановился. Премьер-министр Сергей Корецкий после встречи с миссией заявил, что стороны определили «очень четкий план действий» и продолжат поддерживать постоянный контакт.

То есть МВФ не поставил Украину перед фактом прекращения сотрудничества. Но и не согласился отложить проблему без конкретных шагов со стороны Киева.

Почему эти $1,66 млрд сейчас особенно важны

В 2026 году украинская экономика вошла в период значительно более слабого роста, чем ожидалось в начале года. По оценке МВФ, прогноз роста ВВП был снижен до 1−1,6%, тогда как инфляция на конец года может составить 10,5%. Общий дефицит бюджета без учета грантов оценивается примерно в 2,15 трлн грн, или 21% ВВП.

Параллельно война остается главным фактором неопределенности. В сентябре дипломатические контакты по поводу завершения войны не принесли прорыва, а российские атаки на украинскую инфраструктуру продолжаются. Это означает, что рассчитывать на быстрое сокращение военных расходов Украине пока сложно.

Финансовый масштаб проблемы еще больше. В феврале, утверждая новую четырехлетнюю программу EFF на $8,1 млрд, МВФ оценивал совокупный финансовый разрыв Украины в 2026—2029 годах в $136,5 млрд. Только на 2026 год приходился разрыв примерно в $52 млрд.

Сам МВФ не покрывает этот дефицит — его средства являются частью значительно более крупного пакета международной помощи. Именно поэтому выполнение программы Фонда важно еще и как сигнал для других доноров.

В 2026 году по графику Украина должна получить еще около $692 млн после второго пересмотра и около $970 млн после третьего. В общей сложности это примерно $1,66 млрд.

И проблема не ограничивается только этими средствами. Выполнение программы МВФ является важным элементом доверия международных партнеров к Украине и условием для привлечения другого финансирования.

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Кто не выполнил «домашнее задание»

В нынешней ситуации ответственность лежит прежде всего на украинской стороне — но не на одном органе.

Главная проблема возникла в Верховной Раде. Парламент не смог вовремя принять часть законопроектов, необходимых для выполнения программы. Наиболее резонансный пример — законодательство о налогообложении международных посылок стоимостью до €150.

После встречи с миссией глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа прямо заявила, что получение следующих $1,66 млрд оказалось под угрозой из-за недостаточного прогресса в выполнении законодательных обязательств.

По ее словам, среди необходимых шагов — подписание уже принятого законопроекта о налогообложении доходов цифровых платформ, принятие законопроекта о международных посылках, усиление независимости НКРЭКУ и завершение обновления состава Счетной палаты.

При этом ответственность лежит и на правительстве: именно Кабинет министров должен готовить и вносить законопроекты, выполнять административные структурные маяки и обеспечивать параметры бюджета, соответствующие программе.

Есть и объективная сторона проблемы — военная ситуация. Однако МВФ именно для таких условий предусмотрел механизм корректировки программы. Во время первого пересмотра в июне Фонд уже согласился перенести часть дедлайнов и ввести корректирующие меры после предыдущих отставаний от графика.

Поэтому на этот раз аргумент «помешала война» вряд ли может автоматически заменить выполнение конкретных обязательств.

Когда Украина снова будет договариваться с МВФ

Публично объявленной даты нового очного визита миссии пока нет. В то же время после завершения сентябрьских переговоров контакты не прекращаются. Корецкий заявил о дальнейшей постоянной коммуникации с Фондом.

Ключевым теперь станет то, насколько быстро Украина выполнит требования, которые остаются невыполненными. Следующий, третий пересмотр программы по графику должен стать доступен с 1 декабря 2026 года, и по его результатам предусмотрено около $969,5 млн.

Таким образом, сентябрьская неудача не означает автоматической потери всего финансирования. Но она сокращает запас времени для украинской власти.

Что должны сделать правительство и парламент

Чтобы избежать задержки финансирования, Киеву фактически необходимо перейти от переговоров к выполнению уже согласованных шагов.

Во-первых, Верховная Рада должна повторно рассмотреть законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до €150. После провала первого голосования правительство повторно одобрило пакет документов, а парламент планирует вернуться к его рассмотрению. МВФ при этом четко дал понять, что это условие остается обязательным.

Во-вторых, необходимо завершить работу над законом о налогообложении доходов цифровых платформ и устранить проблемную норму, из-за которой документ до сих пор не был подписан.

В-третьих, парламент должен обеспечить независимость НКРЭКУ и усовершенствовать процедуру назначения членов регулятора.

В-четвертых, необходимо завершить обновление Счетной палаты. Этот вопрос также входит в перечень шагов, на которые обращала внимание Пидласа после встречи с миссией.

В-пятых, правительство должно не допустить расхождения между бюджетными планами и реальными источниками финансирования. Это особенно важно накануне подготовки бюджета-2027, который был одним из центральных вопросов сентябрьских переговоров.

Поэтому главный вывод из сентябрьской миссии МВФ заключается не в том, что Фонд «обиделся» или «разочаровался» в Украине. Фонд поставил перед Киевом достаточно конкретную задачу: выполнить то, под чем Украина уже подписалась.

Теперь вопрос заключается в том, смогут ли правительство и парламент сделать это быстрее, чем будет расти потребность государства во внешнем финансировании.

Источник: МВФ

Если свести все в парламентскую повестку дня, то картина вида является таким образом:

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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