МВФ уехал из Киева без соглашения: что это значит для Украины

Впрочем, формулировка «МВФ уехал ни с чем» была бы слишком упрощенной. Переговоры позволили Фонду оценить выполнение Украиной взятых обязательств, состояние подготовки госбюджета-2027 и потребности в финансировании. Стала очевидной и главная проблема: Киев не выполнил часть законодательных условий, а по одному из них — налогообложению международных посылок — МВФ не согласился на компромисс.

Зачем МВФ приезжал в Киев

Миссия под руководством главы миссии МВФ в Украине Гэвина Грея начала работу 31 августа. Формально это был staff visit в рамках подготовки второго пересмотра программы EFF. В центре переговоров находились экономические перспективы Украины, выполнение макроэкономических и структурных реформ, а также проект государственного бюджета на 2027 год.

На этот раз переговоры имели особое значение, поскольку речь шла не только о выполнении отдельных «маяков», но и о том, насколько реалистичны финансовые планы Украины на 2026−2027 годы.

Представители Фонда провели встречи с украинскими чиновниками и парламентариями. В частности, Гэвин Грей встретился с премьер-министром Сергеем Корецким. Стороны обсудили потребности Украины в финансировании на 2026−2027 годы, подготовку сбалансированного госбюджета на 2027 год и источники покрытия уже существующих потребностей.

Отдельные переговоры состоялись с министром финансов Сергеем Марченко. Минфин сообщал, что стороны работали над экономическими перспективами и параметрами бюджета-2027.

Миссия также обсудила с первым вице-премьер-министром — министром энергетики Денисом Шмыгалем состояние энергетического сектора, подготовку к зиме, обновление энергетической стратегии и дальнейшие реформы отрасли.

Кроме того, представители стран G7 встретились с миссией Грея. Речь шла о финансовых потребностях Украины и реформах, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости и приближения страны к правилам ЕС.

Был ли МВФ разочарован результатами

Публичного заявления МВФ с формулировкой о «разочаровании» украинской стороной не было. Фонд также не объявлял о прекращении переговоров или пересмотре самой программы.

Однако результат миссии однозначно нельзя назвать успешным для Киева: Staff-Level Agreement по второму пересмотру не достигнуто. По словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, которая сообщила о завершении переговоров, МВФ не изменил позицию по отмене льготы по НДС для международных посылок стоимостью до €150. Фонд дал понять, что не намерен отказываться от этого условия.

Народный депутат Ярослав Железняк был еще откровеннее и назвал топ-10 важных законопроектов, касающихся реформ и борьбы с коррупцией, которые «блокируются властью».

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При этом правильнее говорить не о «провале миссии», а об отсутствии договоренности, ситуацию с которой Украина еще может исправить, выполнив необходимые условия.

Украинские чиновники при этом пытались продемонстрировать, что переговорный процесс не остановился. Премьер-министр Сергей Корецкий после встречи с миссией заявил, что стороны определили «очень четкий план действий» и продолжат поддерживать постоянный контакт.

То есть МВФ не поставил Украину перед фактом прекращения сотрудничества. Но и не согласился отложить проблему без конкретных шагов со стороны Киева.

Почему эти $1,66 млрд сейчас особенно важны

В 2026 году украинская экономика вошла в период значительно более слабого роста, чем ожидалось в начале года. По оценке МВФ, прогноз роста ВВП был снижен до 1−1,6%, тогда как инфляция на конец года может составить 10,5%. Общий дефицит бюджета без учета грантов оценивается примерно в 2,15 трлн грн, или 21% ВВП.

Параллельно война остается главным фактором неопределенности. В сентябре дипломатические контакты по поводу завершения войны не принесли прорыва, а российские атаки на украинскую инфраструктуру продолжаются. Это означает, что рассчитывать на быстрое сокращение военных расходов Украине пока сложно.

Финансовый масштаб проблемы еще больше. В феврале, утверждая новую четырехлетнюю программу EFF на $8,1 млрд, МВФ оценивал совокупный финансовый разрыв Украины в 2026—2029 годах в $136,5 млрд. Только на 2026 год приходился разрыв примерно в $52 млрд.

Сам МВФ не покрывает этот дефицит — его средства являются частью значительно более крупного пакета международной помощи. Именно поэтому выполнение программы Фонда важно еще и как сигнал для других доноров.

В 2026 году по графику Украина должна получить еще около $692 млн после второго пересмотра и около $970 млн после третьего. В общей сложности это примерно $1,66 млрд.

И проблема не ограничивается только этими средствами. Выполнение программы МВФ является важным элементом доверия международных партнеров к Украине и условием для привлечения другого финансирования.

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Кто не выполнил «домашнее задание»

В нынешней ситуации ответственность лежит прежде всего на украинской стороне — но не на одном органе.

Главная проблема возникла в Верховной Раде. Парламент не смог вовремя принять часть законопроектов, необходимых для выполнения программы. Наиболее резонансный пример — законодательство о налогообложении международных посылок стоимостью до €150.

После встречи с миссией глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа прямо заявила, что получение следующих $1,66 млрд оказалось под угрозой из-за недостаточного прогресса в выполнении законодательных обязательств.

По ее словам, среди необходимых шагов — подписание уже принятого законопроекта о налогообложении доходов цифровых платформ, принятие законопроекта о международных посылках, усиление независимости НКРЭКУ и завершение обновления состава Счетной палаты.

При этом ответственность лежит и на правительстве: именно Кабинет министров должен готовить и вносить законопроекты, выполнять административные структурные маяки и обеспечивать параметры бюджета, соответствующие программе.

Есть и объективная сторона проблемы — военная ситуация. Однако МВФ именно для таких условий предусмотрел механизм корректировки программы. Во время первого пересмотра в июне Фонд уже согласился перенести часть дедлайнов и ввести корректирующие меры после предыдущих отставаний от графика.

Поэтому на этот раз аргумент «помешала война» вряд ли может автоматически заменить выполнение конкретных обязательств.

Когда Украина снова будет договариваться с МВФ

Публично объявленной даты нового очного визита миссии пока нет. В то же время после завершения сентябрьских переговоров контакты не прекращаются. Корецкий заявил о дальнейшей постоянной коммуникации с Фондом.

Ключевым теперь станет то, насколько быстро Украина выполнит требования, которые остаются невыполненными. Следующий, третий пересмотр программы по графику должен стать доступен с 1 декабря 2026 года, и по его результатам предусмотрено около $969,5 млн.

Таким образом, сентябрьская неудача не означает автоматической потери всего финансирования. Но она сокращает запас времени для украинской власти.

Что должны сделать правительство и парламент

Чтобы избежать задержки финансирования, Киеву фактически необходимо перейти от переговоров к выполнению уже согласованных шагов.

Во-первых, Верховная Рада должна повторно рассмотреть законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до €150. После провала первого голосования правительство повторно одобрило пакет документов, а парламент планирует вернуться к его рассмотрению. МВФ при этом четко дал понять, что это условие остается обязательным.

Во-вторых, необходимо завершить работу над законом о налогообложении доходов цифровых платформ и устранить проблемную норму, из-за которой документ до сих пор не был подписан.

В-третьих, парламент должен обеспечить независимость НКРЭКУ и усовершенствовать процедуру назначения членов регулятора.

В-четвертых, необходимо завершить обновление Счетной палаты. Этот вопрос также входит в перечень шагов, на которые обращала внимание Пидласа после встречи с миссией.

В-пятых, правительство должно не допустить расхождения между бюджетными планами и реальными источниками финансирования. Это особенно важно накануне подготовки бюджета-2027, который был одним из центральных вопросов сентябрьских переговоров.

Поэтому главный вывод из сентябрьской миссии МВФ заключается не в том, что Фонд «обиделся» или «разочаровался» в Украине. Фонд поставил перед Киевом достаточно конкретную задачу: выполнить то, под чем Украина уже подписалась.

Теперь вопрос заключается в том, смогут ли правительство и парламент сделать это быстрее, чем будет расти потребность государства во внешнем финансировании.