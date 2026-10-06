В Украине с 15:00 вводят почасовые отключения света: где смотреть графики

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В чем причина

Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов, а также необходимость избежать перегрузки оборудования.

Ограничения будут действовать и для промышленности

Для промышленных потребителей с 15:00 будут также вводить графики ограничения мощности.

Потребителей призывают экономно пользоваться электроэнергией в период действия ограничений и не включать одновременно несколько мощных электроприборов после появления света.

Где проверить свой график

Актуальное время отключений по конкретному адресу можно проверить на официальных страницах оператора системы распределения соответствующего облэнерго в своем регионе.