В части регионов Украины сегодня с 15:00 и до конца суток вынуждены будут применять графики почасовых отключений электроэнергии. Объем ограничений для всех категорий потребителей будет составлять до одной очереди. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
В Украине с 15:00 вводят почасовые отключения света: где смотреть графики
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В чем причина
Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов, а также необходимость избежать перегрузки оборудования.
Ограничения будут действовать и для промышленности
Для промышленных потребителей с 15:00 будут также вводить графики ограничения мощности.
Потребителей призывают экономно пользоваться электроэнергией в период действия ограничений и не включать одновременно несколько мощных электроприборов после появления света.
Где проверить свой график
Актуальное время отключений по конкретному адресу можно проверить на официальных страницах оператора системы распределения соответствующего облэнерго в своем регионе.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии