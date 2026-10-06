По итогам января-августа 2026 года большинство крупнейших украинских банков показали сокращение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди топовых банков рост прибыли продемонстрировали только обслуживающий monobank Универсал Банк и ПУМБ. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Банки заработали меньше: кто возглавил рейтинг доходов за 8 месяцев 2026 года
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Кто заработал больше всего
Лидером по объему чистой прибыли остается Приватбанк — 31,73 млрд грн, хотя это на 29,1% меньше, чем за восемь месяцев 2025 года.
Дальше идут:
- Универсал Банк/monobank — 5,38 млрд грн, +20,1%;
- Райффайзен Банк — 4,72 млрд грн, -29,7%;
- ПУМБ — 4,21 млрд грн, +2,4%;
- Ощадбанк — 4,13 млрд грн, -68,0%;
- Укрэксимбанк — 2,82 млрд грн, -53,8%;
- ОТП Банк — 2,69 млрд грн, -22,2%;
- Ситибанк — 2,54 млрд грн, -6,0%;
- Укрсиббанк — 2,47 млрд грн, -30,7%;
- Укргазбанк — 2,29 млрд грн, -32,2%.
Кто сократил прибыль больше всего
Сильнее всего среди крупных банков прибыль уменьшилась в Ощадбанке — на 68%, до 4,13 млрд грн.
Также существенное падение зафиксировано в Сенс Банке — на 55,2%, до 1,03 млрд грн, Укрэксимбанке — на 53,8%, до 2,82 млрд грн, и банке Пивденный — на 51,2%, до 1,04 млрд грн.
Таким образом, общая картина для крупных банков в 2026 году остается преимущественно отрицательной: доходы сокращаются, в то время как заметный рост среди лидеров показывают лишь отдельные учреждения.
Источник: Минфин
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