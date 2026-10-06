Банки заработали меньше: кто возглавил рейтинг доходов за 8 месяцев 2026 года

По итогам января-августа 2026 года большинство крупнейших украинских банков показали сокращение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди топовых банков рост прибыли продемонстрировали только обслуживающий monobank Универсал Банк и ПУМБ . Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По итогам января-августа 2026 года большинство крупнейших украинских банков показали сокращение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Кто заработал больше всего

Лидером по объему чистой прибыли остается Приватбанк — 31,73 млрд грн, хотя это на 29,1% меньше, чем за восемь месяцев 2025 года.

Дальше идут:

Универсал Банк/monobank — 5,38 млрд грн, +20,1%;

Райффайзен Банк — 4,72 млрд грн, -29,7%;

ПУМБ — 4,21 млрд грн, +2,4%;

Ощадбанк — 4,13 млрд грн, -68,0%;

Укрэксимбанк — 2,82 млрд грн, -53,8%;

ОТП Банк — 2,69 млрд грн, -22,2%;

Ситибанк — 2,54 млрд грн, -6,0%;

Укрсиббанк — 2,47 млрд грн, -30,7%;

Укргазбанк — 2,29 млрд грн, -32,2%.

Кто сократил прибыль больше всего

Сильнее всего среди крупных банков прибыль уменьшилась в Ощадбанке — на 68%, до 4,13 млрд грн.

Также существенное падение зафиксировано в Сенс Банке — на 55,2%, до 1,03 млрд грн, Укрэксимбанке — на 53,8%, до 2,82 млрд грн, и банке Пивденный — на 51,2%, до 1,04 млрд грн.

Таким образом, общая картина для крупных банков в 2026 году остается преимущественно отрицательной: доходы сокращаются, в то время как заметный рост среди лидеров показывают лишь отдельные учреждения.