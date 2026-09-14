Украине не хватает $27 млрд на оборонные нужды до конца 2026 года и начала 2027 года. Средства нужны, в частности, на дроны, противовоздушную оборону и выплаты военным. Киев рассчитывает на поддержку европейских партнеров, однако предупреждают, что могут не успеть полностью профинансировать этот дефицит. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Украине не хватает $27 млрд на оборону: Европа не уверена, что сможет закрыть все нужды
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На что нужны деньги
В начале сентября украинские чиновники объяснили, что дефицит возник из-за роста военных расходов. Украина больше тратит на беспилотники, противовоздушную оборону и обеспечение военных. До $10 млрд из необходимой суммы потребуется на предварительные закупки вооружения для следующего года. Еще почти $20 млрд нужны на зарплаты военным, выплаты семьям погибших и другие расходы.
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Президент Владимир Зеленский 1 сентября подчеркнул, что Украине нужно заранее обеспечить финансирование на зиму. Речь идет не только об обороне, но и о базовых социальных услугах и стабильной работе государства.
Война увеличивает нагрузку на бюджет
Бюджетные проблемы Украины в значительной степени связаны с ростом стоимости войны, пишет WSJ со ссылкой на украинских и западных аналитиков.
Российские удары по украинским городам усилились и стали более смертоносными на фоне нехватки средств противовоздушной обороны. В то же время, российские атаки на украинское судоходство в Черном море усложнили работу одного из ключевых маршрутов экспорта зерна.
Растут и внутренние издержки. В Украине расширяется войско, а количество ветеранов, о которых нужно заботиться, увеличивается.
Дополнительным фактором есть политические и законодательные задержки. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что до 1 ноября правительство должно принять 44 постановления, а парламент 43 закона, необходимых для разблокирования части средств. Среди них вопросы налогообложения небольших посылок и судебной реформы.
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Хватит ли международной помощи
Украина учитывает в своих расчетах значительную финансовую поддержку ЕС. По согласованному пакету ссуд Киев должен получить $52 млрд в 2026 году и еще $52 млрд в 2027-м. Около двух третей этих средств предусмотрено на оборону.
Еще $52 млрд в виде займов на 2026−2027 годы должны предоставить не входящие в ЕС страны и международные финансовые институты. Пока свои обязательства по этому фонду подтвердила только Норвегия. По словам европейских чиновников, Канада, вероятно, сделает это в ближайшее время.
Из согласованного пакета ЕС уже выплатил Украине $13,5 млрд. Еще около $7 млрд Европейская комиссия должна быть одобрена в ближайшее время. Часть этих средств Украина сможет использовать для закупки необходимых компонентов систем противовоздушной обороны Patriot.
Отдельно на саммите НАТО в июле партнеры пообещали Украине $81 млрд военной помощи в этом году. По данным Министерства обороны Украины, в настоящее время союзники выделили около $72 млрд.
В то же время, европейские чиновники не уверены, что имеющегося финансирования хватит на все нужды Украины. Летом представители ЕС в Киеве вместе с украинским правительством анализировали бюджетные данные, чтобы оценить реальный размер дефицита.
Некоторые из них считают, что названная Украиной потребность в $27 млрд может быть значительно завышена. В то же время еще весной чиновники ЕС предупреждали государства-члены, что потребности Украины, вероятно, будут на миллиарды евро выше начальных оценок.
Как ЕС пытается закрыть дефицит
ЕС пока не готов возвращаться к вопросу нового финансирования из-за возможных политических последствий. Официально европейские чиновники говорят, что еще разрабатывают расчеты и не имеют новой оценки потребностей Украины.
В то же время, неофициально они предупреждают, что в этом году могут не покрыть все запросы Киева. В 2027 году, по их оценкам, новые средства почти наверняка понадобятся.
За кулисами уже обсуждают несколько вариантов. Украина просит ЕС досрочно предоставить часть кредитных средств для покрытия дефицита в 2026 году. Однако это означает, что уже в следующем году Брюсселю, вероятно, придется искать дополнительное финансирование. Вопрос может стать особенно чувствительным в преддверии президентских выборов во Франции в апреле.
В то же время, часть стран ЕС готова ускорить некоторые выплаты. Об этом 1 сентября заявила министр иностранных дел Ирландии Гелен МакЭнтти.
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Второй вариант состоит в том, чтобы досрочно использовать часть средств из следующего многолетнего бюджета ЕС, который начнет действовать в 2028 году. В нем предусмотрено 100 млрд евро на восстановление Украины, однако бюджет еще не утвержден.
Еще один вариант предполагает использование около $200 млрд. замороженных российских активов. Пока его рассматривают как крайнюю меру. Бельгия, где хранится большая часть этих средств, выступает против такого решения из-за юридических и финансовых рисков.
Следовательно, у Украины есть гарантированные программы международной помощи, но они не дают уверенности, что весь будущий дефицит будет покрыт. Партнеры уже ищут решения, однако у каждого из вариантов есть свои политические, финансовые или юридические риски.
Напомним, украинское правительство направит 33,6 млрд грн из резерва обороны на денежное довольствие военнослужащих и их семей за сентябрь, заявил 4 сентября премьер-министр Сергей Корецкий.
Комментарии - 6
Молодий прокурор, який виїхав в Швецію та відсудив собі 156 тис. грн пенсії, судиться з OBOZ.UA: йому не сподобалось, що ми порахували його виплати
Суд присудив, що держава має йому виплатити 5 мільйонів! Отакої! Це в нас борг перед державою, а перед ними в держави борг!
Пенсія 17 млн гривень: чиновник в Україні відсудив собі рекордні виплати — деталі
І т.д. А кому скасували липову інвалідність, вже відновлюють її через кишенькові «суди».
А навіщо нам тоді всі ці судді, прокурори, чинуши і т.д., що числяться на окупованих територіях? Всі продовжують числитись. Ще й якось була новина, що якийсь районний суд Донецька (!) брав участь в схемі і визнавав фіктивні шлюби та опіку. Навіщо нам всі ці суди?
Та ще й створюють нові військові адміністрації в кожному давно, ще з 22-го року чи навіть з 14-го, окупованому селищі на наші шиї, чим вони всі займаються, от, наприклад, зєля тільки за 1 раз одним указом створив 10 таких адміністрацій!
https://www.unian.ua/society/viyna-v-ukrajini-zelenskiy-stvoriv-10-viyskovih-administraciy-na-donechchini-12979884.html
Це абсурд! Не кажучи про десятки тисяч центрів вивчення стратегічних комунікацій, які отримують гранти з бюджету, ще й заброньовані!
І взагалі, тилових силовиків сотні тисяч як не мільйон, все чорне від них, весь центр в силовиках, вночі навіть в комендантську годину кожні 2 хвилини їде патруль, коли порожньо на вулиці, навіщо?
Який це бюджет витримає? Це все вже за межею! А хворих людей хапають і відправляють захищати ці мільйони биків-дармоїдів. більшість із яких ще й офіцери, та ще й катують за це як он у Скелі, ДБР знало, виявляється, давно про ці катування, он документи випливли, нижче писав! І нащо нам таке ДБР, що закриває очі на катування і страти? Це гестапо чи що?
Ще в нас так багато грошей, що навіть бухій ментовці, що влетіла в Макдональдс, тепер треба виплатити компенсацію з бюджету.
П’яна в'їхала в McDonald’s і була звільнена: у Львові патрульну поновили на посаді та виплатять 123 тисячі за вимушений прогул
https://antikor.info/articles/862445-pjjanaja_vjehala_v_mcdonalds_i_byla_uvolena_vo_ljvove_patruljnuju_vosstanovili_v_dolhnosti_i_vyplatjat123_tysjachi_za_vynuhdennyj_progul
А людей он куди, подивіться. що коять з людьми
https://www.youtube.com/watch?v=BuS0Si0lEoQ
це ж робота парламентської більшості діючої верховної влади
нагадаю:
https://minfin.com.ua/ua/2026/08/31/180764966/
https://minfin.com.ua/ua/2026/09/03/180915014/