Украине не хватает $27 млрд на оборону: Европа не уверена, что сможет закрыть все нужды

Украине не хватает $27 млрд на оборонные нужды до конца 2026 года и начала 2027 года. Средства нужны, в частности, на дроны, противовоздушную оборону и выплаты военным. Киев рассчитывает на поддержку европейских партнеров, однако предупреждают, что могут не успеть полностью профинансировать этот дефицит. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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На что нужны деньги

В начале сентября украинские чиновники объяснили, что дефицит возник из-за роста военных расходов. Украина больше тратит на беспилотники, противовоздушную оборону и обеспечение военных. До $10 млрд из необходимой суммы потребуется на предварительные закупки вооружения для следующего года. Еще почти $20 млрд нужны на зарплаты военным, выплаты семьям погибших и другие расходы.

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Президент Владимир Зеленский 1 сентября подчеркнул, что Украине нужно заранее обеспечить финансирование на зиму. Речь идет не только об обороне, но и о базовых социальных услугах и стабильной работе государства.

Война увеличивает нагрузку на бюджет

Бюджетные проблемы Украины в значительной степени связаны с ростом стоимости войны, пишет WSJ со ссылкой на украинских и западных аналитиков.

Российские удары по украинским городам усилились и стали более смертоносными на фоне нехватки средств противовоздушной обороны. В то же время, российские атаки на украинское судоходство в Черном море усложнили работу одного из ключевых маршрутов экспорта зерна.

Растут и внутренние издержки. В Украине расширяется войско, а количество ветеранов, о которых нужно заботиться, увеличивается.

Дополнительным фактором есть политические и законодательные задержки. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что до 1 ноября правительство должно принять 44 постановления, а парламент 43 закона, необходимых для разблокирования части средств. Среди них вопросы налогообложения небольших посылок и судебной реформы.

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Хватит ли международной помощи

Украина учитывает в своих расчетах значительную финансовую поддержку ЕС. По согласованному пакету ссуд Киев должен получить $52 млрд в 2026 году и еще $52 млрд в 2027-м. Около двух третей этих средств предусмотрено на оборону.

Еще $52 млрд в виде займов на 2026−2027 годы должны предоставить не входящие в ЕС страны и международные финансовые институты. Пока свои обязательства по этому фонду подтвердила только Норвегия. По словам европейских чиновников, Канада, вероятно, сделает это в ближайшее время.

Из согласованного пакета ЕС уже выплатил Украине $13,5 млрд. Еще около $7 млрд Европейская комиссия должна быть одобрена в ближайшее время. Часть этих средств Украина сможет использовать для закупки необходимых компонентов систем противовоздушной обороны Patriot.

Отдельно на саммите НАТО в июле партнеры пообещали Украине $81 млрд военной помощи в этом году. По данным Министерства обороны Украины, в настоящее время союзники выделили около $72 млрд.

В то же время, европейские чиновники не уверены, что имеющегося финансирования хватит на все нужды Украины. Летом представители ЕС в Киеве вместе с украинским правительством анализировали бюджетные данные, чтобы оценить реальный размер дефицита.

Некоторые из них считают, что названная Украиной потребность в $27 млрд может быть значительно завышена. В то же время еще весной чиновники ЕС предупреждали государства-члены, что потребности Украины, вероятно, будут на миллиарды евро выше начальных оценок.

Как ЕС пытается закрыть дефицит

ЕС пока не готов возвращаться к вопросу нового финансирования из-за возможных политических последствий. Официально европейские чиновники говорят, что еще разрабатывают расчеты и не имеют новой оценки потребностей Украины.

В то же время, неофициально они предупреждают, что в этом году могут не покрыть все запросы Киева. В 2027 году, по их оценкам, новые средства почти наверняка понадобятся.

За кулисами уже обсуждают несколько вариантов. Украина просит ЕС досрочно предоставить часть кредитных средств для покрытия дефицита в 2026 году. Однако это означает, что уже в следующем году Брюсселю, вероятно, придется искать дополнительное финансирование. Вопрос может стать особенно чувствительным в преддверии президентских выборов во Франции в апреле.

В то же время, часть стран ЕС готова ускорить некоторые выплаты. Об этом 1 сентября заявила министр иностранных дел Ирландии Гелен МакЭнтти.

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Второй вариант состоит в том, чтобы досрочно использовать часть средств из следующего многолетнего бюджета ЕС, который начнет действовать в 2028 году. В нем предусмотрено 100 млрд евро на восстановление Украины, однако бюджет еще не утвержден.

Еще один вариант предполагает использование около $200 млрд. замороженных российских активов. Пока его рассматривают как крайнюю меру. Бельгия, где хранится большая часть этих средств, выступает против такого решения из-за юридических и финансовых рисков.

Следовательно, у Украины есть гарантированные программы международной помощи, но они не дают уверенности, что весь будущий дефицит будет покрыт. Партнеры уже ищут решения, однако у каждого из вариантов есть свои политические, финансовые или юридические риски.

Напомним, украинское правительство направит 33,6 млрд грн из резерва обороны на денежное довольствие военнослужащих и их семей за сентябрь, заявил 4 сентября премьер-министр Сергей Корецкий.