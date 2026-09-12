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12 сентября 2026, 10:03 Читати українською

Карточки Pokémon способны стать мировой валютой в случае наступления глобального апокалипсиса

Коллекционные карточки с Покемонами могут превратиться в новую международную валюту при наступлении апокалипсиса. Такое необычное мнение высказал инвестор Питер Левин, пишет портал ChannelNews.

Коллекционные карточки с Покемонами могут превратиться в новую международную валюту при наступлении апокалипсиса.

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Что говорит инвестор

По словам венчурного капиталиста, в условиях рухнувшей финансовой системы именно эти предметы коллекционирования быстро заменят традиционные деньги.

Основатель фонда Griffin Gaming Partners добавил, что держит в личной коллекции свыше полумиллиона карт. Левин уверен, что их доходность на длинной дистанции опережает классические акции.

Читайте также: Парень покинул колледж и заработал $7,8 млн на продаже карточек Pokémon, — Business Insider

Аналитики Card Ladder ранее подсчитали, что стоимость карт Pokémon с 2004 по 2025 год выросла примерно на 3821%, опередив индекс S&P 500 и бумаги крупных технологических корпораций.

Почему карты Pokémon стоят сотни и тысячи долларов

Популярность Pokémon-карт объясняется сочетанием нескольких факторов.

Во-первых, это огромная аудитория самой франшизы, существующей с 1990-х годов. Люди, собиравшие карточки в детстве, во взрослом возрасте возвращаются в коллекционирование уже с большей покупательной способностью.

Во-вторых, часть карт выпускается ограниченными тиражами. Редкость, состояние карты, ее возраст и спрос среди коллекционеров могут оказывать существенное влияние на цену.

В-третьих, работает эффект «распаковки». Покупатель не всегда знает, какая карточка окажется в его пачке. Это превращает обычную покупку в своеобразную лотерею и хорошо работает в формате прямых трансляций.

Отдельный сегмент составляют карточки, которые профессиональные компании оценивают и запечатывают в защитных корпусах. Для редких экземпляров высочайшего качества это существенно повышает коллекционную стоимость.

Похожая модель существует и в других коллекционных категориях — спортивных карточках, комиксах, фигурках и других предметах попкультуры. Их цена зависит не от материальной стоимости самого предмета, а от редкости, состояния, происхождения, спроса и готовности коллекционеров платить .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Игорь Коляда
Игорь Коляда
12 сентября 2026, 10:28
#
Це вже не економіка,а якесь «поле чудес».
+
0
Skeptik777
Skeptik777
12 сентября 2026, 11:17
#
Нє, новою світовою валютою стануть мої чорновики з-під принтера. У мене їх десть півтори тисячі під столом набралося.
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