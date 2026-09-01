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1 сентября 2026, 16:24 Читати українською

Парень покинул колледж и заработал $7,8 млн на продаже карточек Pokémon, — Business Insider

Американец Андрес Фернандес превратил интерес к карт Pokémon в бизнес с многомиллионным оборотом. Основанная им компания MintlyCollects в 2025 году продала коллекционные карты и другую продукцию на $7,8 млн, рассказывает Business Insider .

Американец Андрес Фернандес превратил интерес к карт Pokémon в бизнес с многомиллионным оборотом.

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Бизнес работает преимущественно через стриминговую платформу Whatnot, где пользователи могут покупать товары во время прямых трансляций. Два аккаунта MintlyCollects на платформе имеют около 500 тысяч подписчиков.

Еще в 2024 году объем продаж компании составил $3,7 млн. Таким образом, за год он увеличился более чем вдвое. На 2026 год Фернандес рассчитывает довести показатель до $10−11 млн.

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Бизнес начался с пачки карт за $5

Фернандес заинтересовался Pokémon еще в младенчестве, но поначалу не был коллекционером. Поворотным моментом стал подарок младшему двоюродному брату.

Он купил пачку карт приблизительно за $5. При распаковке из нее выпала карточка, которую на тот момент оценивали примерно в $100. После этого Фернандес начал активно покупать и открывать набор Pokémon.

В то время он работал в закусочной с зарплатой около $10 в час. Чтобы монетизировать свое восхищение, начал создавать контент о Pokémon в соцсетях.

Впоследствии его аудитория выросла примерно до 30 тысяч подписчиков, после чего он начал продавать товары во время трансляций в Instagram.

В 2020 году Фернандес присоединился к Whatnot и стал одним из первых продавцов Pokémon на платформе. Чтобы развивать собственный бизнес, парень бросил обучение в колледже. Он решил, что практические знания о бизнесе станут ему более полезны, чем теория.

$150 000 на первую крупную закупку

Первые два-три года предприниматель работал практически сам: проводил трансляции шесть дней в неделю, упаковывал заказы и отправлял их покупателям.

Впоследствии он привлек к бизнесу родственников и друзей. Модель предусматривала выплаты комиссионных за успешные продажи во время трансляций.

Одним из самых больших шагов стала закупка запечатанной продукции на $150 тысяч. После этого Фернандес принялся активно масштабировать команду.

Сейчас в MintlyCollects работают 10 стримеров. Один аккаунт компании может вести трансляции более 20 часов в сутки, второй — около 15 часов.

Почему карты Pokémon стоят сотни и тысячи долларов

Популярность Pokémon-карт объясняется сочетанием нескольких факторов.

Во-первых, это огромная аудитория самой франшизы, существующей с 1990-х годов. Люди, собиравшие карточки в детстве, во взрослом возрасте возвращаются в коллекционирование уже с большей покупательной способностью.

Во-вторых, часть карт выпускается ограниченными тиражами. Редкость, состояние карты, ее возраст и спрос среди коллекционеров могут оказывать существенное влияние на цену.

В-третьих, работает эффект «распаковки». Покупатель не всегда знает, какая карточка окажется в его пачке. Это превращает обычную покупку в своеобразную лотерею и хорошо работает в формате прямых трансляций.

Отдельный сегмент составляют карточки, которые профессиональные компании оценивают и запечатывают в защитных корпусах. Для редких экземпляров высочайшего качества это существенно повышает коллекционную стоимость.

Похожая модель существует и в других коллекционных категориях — спортивных карточках, комиксах, фигурках и других предметах попкультуры. Их цена зависит не от материальной стоимости самого предмета, а от редкости, состояния, происхождения, спроса и готовности коллекционеров платить .

Pokémon превратил коллекционирование в большой рынок

История MintlyCollects демонстрирует, как традиционное коллекционирование изменилось благодаря соцсетям и прямым трансляциям.

Раньше продавцу нужно было найти магазин или площадку для объявлений. Теперь он может одновременно демонстрировать товар, открывать пачки перед аудиторией и производить продажи в режиме реального времени.

Для Фернандеса эта модель превратила хобби в бизнес с миллионными продажами. В 2024 году компания реализовала продукции на $3,7 млн, в 2025-м — уже на $7,8 млн. Следующая цель предпринимателя — превысить $10 млн продаж в 2026 году .

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
1 сентября 2026, 16:41
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Тут в коментарях один пан мені доводив, що китайці можуть друкувати такі картки пачками.
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