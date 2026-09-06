В Украине количество «поздних» пенсионеров выросло в 20 раз

В Украине количество работающих до 65 лет увеличилось в 20 раз. Это стало результатом увеличения требований по стажу для выхода на пенсию в срок (в 60 лет), а также общей тенденции по уменьшению средней продолжительности стажа украинцев. Об этом говорится в публикации OBOZ.UA.

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Как изменилось количество «поздних» пенсионеров

За четыре года количество «поздних» (возраст от 65 лет) пенсионеров возросло почти в 20 раз.

Так, если в 2022-м из новых пенсионеров всего 971 вышел на пенсию с 65 лет (при том ежегодно пенсию назначают примерно 430 тыс. человек, а в 2022-м норматив по стажу составлял 29 лет), то в 2023-м таких украинцев было уже чуть более 5 тыс. человек.

В 2024-м — 8,9 тыс., а в прошлом году — уже 18,6 тыс. В целом, вероятно, уже в этом году около 5% из всех новых пенсионеров будут в возрасте от 65 лет.

В 2017 году в Минсоци считали, что с 2028-го в 65 лет на пенсию будут выходить около 5% украинцев, а в 63 года — еще 40%. Хотя, как оказалось, подобная статистика была слишком оптимистичной.

Уже сейчас очевидно, что большинство украинцев через несколько лет не сможет вовремя выйти на заслуженный отдых. И об этом, в частности, свидетельствуют и данные по среднему стажу.

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Так, если в 2022-м в среднем украинцы успевали заработать 35 лет и 4 месяца стажа (это достаточно, чтобы выполнить самую жесткую норму), то сейчас средний стаж снизился на 2 года. Украинец, выходящий на пенсию в 2026-м, в среднем имеет 33 года и 4 месяца стажа.

И уже в следующем году среднего стажа не хватит для выхода на пенсию в срок. С каждым годом средняя продолжительность стажа снижается. Это связано, в частности, с введением с 2004 года электронного учета стажа. Если, например, в 90-х мог засчитываться стаж за период, когда человек фактически не работал, не получал зарплату, но был оформлен на предприятии, то с 2004-го считают только те месяцы, за которые были уплачены взносы с зарплаты.

Кроме того, в стаж перенесли/перестали учитывать, например, период обучения в вузах или учреждениях профессионально-технического образования.