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30 сентября 2026, 14:40 Читати українською

Выплавка стали в Украине упала на 57%: эксперт назвал условия восстановления отрасли

Производство стали в Украине по итогам восьми месяцев 2026 сократилось на 12,5%. В августе падение достигло 57,3% в годовом исчислении. Директор GMK Center Станислав Зинченко считает, что для восстановления отрасли требуется международная поддержка и выполнение ряда условий.

Производство стали в Украине по итогам восьми месяцев 2026 сократилось на 12,5%.
Металлургіия
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По оценке Зинченко, отдельные предприятия можно технически восстановить до базовых параметров за 3−6 месяцев. Полноценное восстановление может занять от одного до двух лет, если будут выполнены необходимые условия.

Производство и экспорт сокращаются

Падение производства сказалось на экспорте. В августе выпуск чугуна сократился на 65,6% в годовом исчислении — до 257,1 тыс. тонн. В том же месяце поставки плоского проката сократились на 45% по сравнению с июлем, полуфабрикатов — на 76%, в то время как экспорт чугуна Украина полностью прекратила. За восемь месяцев экспорт железной руды сократился на 27%, длинного проката — на 45,8%.

В то же время ГМК остается вторым источником валютных поступлений для Украины. Отрасль обеспечивает более 70 тыс. прямых рабочих мест и еще 250 тыс. — в смежных сферах.

Важным источником бюджетных поступлений остаются налоги. По данным Зинченко, в прошлом году предприятия ГМК в целом уплатили в бюджеты всех уровней почти $1 млрд.

Что нужно для восстановления

Зинченко считает, что Украина и бизнес не смогут самостоятельно профинансировать возобновление металлургии. По его словам, предприятиям нужны международные деньги и гарантии, поскольку после продолжительного периода войны их финансовые резервы истощены.

Для восстановления отрасли он называет четыре ключевых условия.

Первая — создание специального фонда восстановления стальной отрасли, который аккумулировал бы гранты и льготные кредиты от международных финансовых организаций и партнеров.

Второе — обеспечение безопасной работы морского коридора и полноценного функционирования глубоководных портов. По мнению Зинченко, без морского экспорта украинской стали и руды сложно конкурировать на мировом рынке из-за высоких затрат на железнодорожную логистику.

Третье условие — отмена европейских квот и пошлин на украинский металл.

Четвертая — освобождение украинской металлопродукции от финансовых платежей CBAM на период войны и восстановления.

Сколько может занять восстановление

Зинченко отмечает, что восстановление металлургических предприятий является сложной технической задачей, связанной с вопросами безопасности. Оно предусматривает технический аудит, разбор завалов, заказ и установку нового оборудования.

По его оценке, если необходимые условия будут выполнены, техническое восстановление и возврат предприятий «Интерпайпа», «Запорожстали», «Каметстали» и «АрселорМиттал» к базовым параметрам теоретически может занять от 3 до 6 месяцев. Полноценное восстановление может занять от одного до двух лет.

В то же время Зинченко отмечает, что эта оценка является его собственной и основывается на его вере в восстановление украинской металлургии.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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