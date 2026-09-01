У Украины есть достаточные запасы продовольствия, а бизнес перестраивает цепи поставок через российские удары по складам и другой продовольственной инфраструктуре. Переход к децентрализованной логистике может увеличить транспортные и складские расходы, но, по оценке Минагрополитики, подорожание продуктов не превысит 2,5%. Об этом рассказал министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Суспільне».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят в министерстве

Многочисленные целенаправленные удары россии по продовольственным складам заставляют бизнес и государство адаптировать систему снабжения продовольствием.

Высоцкий отметил, что новая модель снабжения продовольствием предполагает формирование небольших партий продукции и ее прямую доставку от производителей к местам реализации.

По его словам, децентрализация цепей снабжения должна уменьшить риск одновременного уничтожения больших объемов продукции и обеспечить стабильную поставку товаров потребителям.

Читайте: Дефицита продуктов в Украине нет: эксперт объяснил, кто разгоняет панику

Министр отметил, что перестройка логистики влияет и на организацию работы торговых сетей. В частности, магазины могут иметь меньший ассортимент отдельных видов продукции, но это не означает ее дефицита.

Высоцкий заверил, что сейчас у Украины есть необходимые мощности для хранения овощей. Основные овощи, прежде борщового набора, будут выращены в достаточном количестве, и они будут доступны украинцам для потребления.

Напомним

Как писал «Минфин», в Украине нет ни одного дефицита продуктов, а все сообщения о нем или так называемый «голод» — работа враждебного ИПСО и местных полезных идиотов, стремящихся к популярности и просмотрам.

Ранее министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что имеющихся мощностей по производству продукции в Украине более чем достаточно для того, чтобы закрыть внутреннее потребление по каждому из базовых продуктов. Проблема может быть только с ассортиментом продукции.