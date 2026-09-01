У Украины есть достаточные запасы продовольствия, а бизнес перестраивает цепи поставок через российские удары по складам и другой продовольственной инфраструктуре. Переход к децентрализованной логистике может увеличить транспортные и складские расходы, но, по оценке Минагрополитики, подорожание продуктов не превысит 2,5%. Об этом рассказал министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Суспільне».
Дефицита продуктов не будет, но цены могут вырасти на 2,5%
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Что говорят в министерстве
Многочисленные целенаправленные удары россии по продовольственным складам заставляют бизнес и государство адаптировать систему снабжения продовольствием.
Высоцкий отметил, что новая модель снабжения продовольствием предполагает формирование небольших партий продукции и ее прямую доставку от производителей к местам реализации.
По его словам, децентрализация цепей снабжения должна уменьшить риск одновременного уничтожения больших объемов продукции и обеспечить стабильную поставку товаров потребителям.
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Министр отметил, что перестройка логистики влияет и на организацию работы торговых сетей. В частности, магазины могут иметь меньший ассортимент отдельных видов продукции, но это не означает ее дефицита.
Высоцкий заверил, что сейчас у Украины есть необходимые мощности для хранения овощей. Основные овощи, прежде борщового набора, будут выращены в достаточном количестве, и они будут доступны украинцам для потребления.
Напомним
Как писал «Минфин», в Украине нет ни одного дефицита продуктов, а все сообщения о нем или так называемый «голод» — работа враждебного ИПСО и местных полезных идиотов, стремящихся к популярности и просмотрам.
Ранее министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что имеющихся мощностей по производству продукции в Украине более чем достаточно для того, чтобы закрыть внутреннее потребление по каждому из базовых продуктов. Проблема может быть только с ассортиментом продукции.
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