Обмен валют без комиссии. Как работает сеть TheBitok

Наличная валюта для украинцев — до сих пор привычная и необходимая вещь. По данным НБУ, только в августе 2026 года население купило её на $1,93 млрд, а продало — на $1,48 млрд. Поэтому вопрос соответствующей инфраструктуры, мест, где валюту можно обменять быстро, безопасно и по выгодному курсу, актуален для тысяч людей. Наглядный пример такого места дает сеть TheBitok. Она появилась в Белой Церкви в 2019 году, а сегодня насчитывает 12 касс в четырёх городах: восемь — в Белой Церкви, две — в Виннице, по одной — в Ирпене и Киеве. Рассказываем, как устроен обмен в TheBitok и на что стоит обратить внимание в любой кассе.

Сколько отдали, столько и получили

Главное правило сети — никаких сервисных сборов или отдельных комиссий за операцию, поэтому клиент получает сумму точно по курсу. То, что показывает калькулятор на сайте, и будет у вас на руках. Кассы покупают и продают семь основных валют: доллар, евро, польский злотый, британский фунт, швейцарский франк, канадский доллар и чешскую крону.

Курсы обновляются ежедневно и публикуются на сайте сети отдельно для каждого города. В пределах города курс одинаковый, поэтому искать более выгодную кассу в другом районе не придется. Между городами разница может составлять несколько копеек, так как на цену влияют местный спрос и стоимость инкассации.

В сети отмечают, что клиенты часто сначала проверяют курс онлайн и только потом едут в кассу. На такой случай предусмотрена бронь. После подачи заявки на сайте курс фиксируется на 90 минут, и пока человек в пути, он не изменится. От $1 000 или €1 000 действует оптовый курс, более выгодный, чем стандартный. Еще одно наблюдение компании касается спроса: заметную долю операций занимает злотый, а не только доллар и евро. Там это связывают с поездками в Польшу.

Узнать курс можно и без сайта. У каждого города есть собственный телеграм-канал сети, куда новые цифры вносятся сразу после изменения.

Большинство касс расположены в ТРЦ и супермаркетах — то есть там, где люди и так бывают. Все они работают без выходных, большинство — с 9:00 до 20:00. В Белой Церкви кассы есть во всех крупных районах: от центра и Песчаного до Таращанского массива. В Виннице сеть работает в ТРЦ Premier Tower и The Mall, в Киеве — в ТРЦ «Днепровский». Центральная касса на Торговой площади в Белой Церкви открывается в 8:00 и закрывается в 21:00, поэтому выручает, когда другие обменные пункты уже закрыты.

Что происходит с купюрами в кассе

Каждую банкноту пересчитывают на счетной машинке в присутствии клиента и проверяют на оборудовании. Вся процедура вместе с оформлением чека обычно занимает несколько минут, дольше бывает разве что с крупными суммами. Вопрос о «старых» долларах кассиры слышат чуть ли не чаще всего. Ответ таков: год выпуска не имеет значения, если детектор подтвердил подлинность купюры.

Другое дело — её состояние. Сгибы, потертости и лёгкие загрязнения не являются проблемой. А вот сильно повреждённую банкноту могут принять только на инкассо. Её отправляют на проверку эмитенту, а деньги клиент получает позже и по отдельному тарифу. Об этом кассир должен сказать до начала операции, а не после неё.

На что смотреть в любом обменнике

Осень для наличного обмена — обычно горячая пора. По данным НБУ, три года подряд в октябре украинцы покупали больше наличной валюты, чем в любом месяце с июня по сентябрь. В октябре 2025 года эта сумма составила $2,25 млрд, тогда как летом и в сентябре ежемесячно выходило от $1,8 до $1,9 млрд. Поэтому несколько простых правил пригодятся именно сейчас.

Начните с разницы между курсом покупки и продажи. Чем она больше, тем больше вы потеряете, если когда-нибудь придется обменивать валюту обратно. Поэтому сравнивать стоит именно её, а не одно привлекательное число на табло.

Далее — комиссия. По правилам НБУ, тарифы на нее должны висеть в кассе на видном месте. Если курс кажется слишком выгодным, просто спросите, какую сумму вы получите на руки.

Не спешите отходить от окошка. Пересчитайте деньги и осмотрите купюры, которые вам выдали. Банкноту с надрывом или пятном впоследствии может не принять другая касса или банк.

И, наконец, чек. Кассир обязан выдать его одновременно с деньгами, а в нём должны быть указаны вид операции, обе суммы и курс. Он нужен не только для порядка. В течение 15 минут после обмена операцию можно отменить, но только если чек у вас на руках.