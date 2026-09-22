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22 сентября 2026, 8:24 Читати українською

Какие изменения ожидают медицинские учреждения во время воздушной тревоги: решение правительства

Правительство утвердило новые правила работы учреждений здравоохранения в зависимости от уровня воздушной угрозы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Правительство утвердило новые правила работы учреждений здравоохранения в зависимости от уровня воздушной угрозы.

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Что будет при желтом уровне

При желтом уровне воздушной угрозы медицинские учреждения продолжают работать в обычном режиме.

В то же время, работникам, пациентам и посетителям должны обеспечить беспрепятственный доступ к укрытиям.

Что изменяется при красном уровне

При красном уровне пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытие.

В то же время, медицинская помощь, которую опасно прерывать, продолжается. Речь идет, в частности, о:

  • операции;
  • реанимационные мероприятия;
  • интенсивную терапию;
  • другие неотложные медицинские вмешательства.

Читайте: Правительство вводит новые правила работы во время воздушных тревог

Пациентов, которые невозможно быстро переместить, должны продолжать лечить в наиболее безопасных помещениях медучреждения.

«Пациентов, которых невозможно переместить, продолжают лечить в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и в таких помещениях можно оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов», — отметил глава правительства.

Как будет работать экстренная помощь

Экстренная медицинская помощь будет работать непрерывно вне зависимости от уровня воздушной угрозы.

Пациенты с неотложными состояниями должны приниматься при любом уровне угрозы.

Диспетчерские службы будут продолжать принимать вызовы, а бригады экстренной медицинской помощи выезжать к пациентам.

Какие отделения будут усиленно защищать

Правительство также поручило усилить защиту:

  • операционных;
  • реанимационных;
  • родовых;
  • приемных отделений;
  • помещений с резервными источниками питания;
  • помещений с критически важным медицинским оборудованием.

Отдельное внимание должно уделяться местам, где находятся пациенты, которых невозможно оперативно эвакуировать.

Таким образом, главный принцип новых правил — не прекращать критически важную медицинскую помощь даже при высочайшем уровне воздушной угрозы, но максимально переводить пациентов и персонал в защищенные помещения.

Напомним

С 6 сентября 2026 г. в Киеве действует дифференцированная система оповещения о воздушной опасности. Ее ввели в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1092 от 4 сентября 2026 года.

Система предусматривает два уровня угрозы: желтый объявляется в случае дроновой опасности, а красный — во время массированной атаки беспилотников, ракетной или комбинированной ракетно-дроновой угрозы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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