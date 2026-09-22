Правительство утвердило новые правила работы учреждений здравоохранения в зависимости от уровня воздушной угрозы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Какие изменения ожидают медицинские учреждения во время воздушной тревоги: решение правительства
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Что будет при желтом уровне
При желтом уровне воздушной угрозы медицинские учреждения продолжают работать в обычном режиме.
В то же время, работникам, пациентам и посетителям должны обеспечить беспрепятственный доступ к укрытиям.
Что изменяется при красном уровне
При красном уровне пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытие.
В то же время, медицинская помощь, которую опасно прерывать, продолжается. Речь идет, в частности, о:
- операции;
- реанимационные мероприятия;
- интенсивную терапию;
- другие неотложные медицинские вмешательства.
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Пациентов, которые невозможно быстро переместить, должны продолжать лечить в наиболее безопасных помещениях медучреждения.
«Пациентов, которых невозможно переместить, продолжают лечить в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и в таких помещениях можно оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов», — отметил глава правительства.
Как будет работать экстренная помощь
Экстренная медицинская помощь будет работать непрерывно вне зависимости от уровня воздушной угрозы.
Пациенты с неотложными состояниями должны приниматься при любом уровне угрозы.
Диспетчерские службы будут продолжать принимать вызовы, а бригады экстренной медицинской помощи выезжать к пациентам.
Какие отделения будут усиленно защищать
Правительство также поручило усилить защиту:
- операционных;
- реанимационных;
- родовых;
- приемных отделений;
- помещений с резервными источниками питания;
- помещений с критически важным медицинским оборудованием.
Отдельное внимание должно уделяться местам, где находятся пациенты, которых невозможно оперативно эвакуировать.
Таким образом, главный принцип новых правил — не прекращать критически важную медицинскую помощь даже при высочайшем уровне воздушной угрозы, но максимально переводить пациентов и персонал в защищенные помещения.
Напомним
С 6 сентября 2026 г. в Киеве действует дифференцированная система оповещения о воздушной опасности. Ее ввели в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1092 от 4 сентября 2026 года.
Система предусматривает два уровня угрозы: желтый объявляется в случае дроновой опасности, а красный — во время массированной атаки беспилотников, ракетной или комбинированной ракетно-дроновой угрозы.
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