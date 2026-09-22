Курс валют 22 сентября: доллар подорожал на 5 копеек, евро — на 2 копейки

Во вторник, 22 сентября, средний курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро прибавил 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,51−44,99 грн. Евро покупают за 51,12 грн, а продают за 51,81 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,77−44,90, евро — 51,75−51,97 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,71−44,74 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,26−51,28 грн.

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