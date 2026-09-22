США взялись за Binance после санкций против иранской криптобиржи: чем грозит новое дело

Федеральные прокуроры США расследуют, могла ли криптобиржа Binance нарушить американские санкции против Ирана, не заблокировав торговые операции пользователей из этой страны. Об этом сообщает Reuters.

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Расследование проводится прокуратурой США на Мангеттене с участием криминального отдела Министерства юстиции в Вашингтоне. Американские правоохранители, в частности, проверяют, сознательно ли Binance позволяла пользователям из Ирана проводить операции на платформе.

В Binance заявили, что соблюдают политику нулевой толерантности к нарушениям санкций и полностью сотрудничают с правоохранительными органами.

США усиливают давление на иранский крипторынок

Расследование Binance проходит на фоне усиления американского давления на криптовалютную инфраструктуру Ирана.

17 сентября Министерство финансов США ввело санкции против иранской криптобиржи BitBank, связанной с бизнесменом Бабаком Занджани. Вашингтон обвинил платформу в участии в инфраструктуре обхода санкций и переводах средств, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

По данным Минфина США, в июне-июле этого года через BitBank были проведены переводы биткоинов на сотни миллионов долларов, связанные с КСИР. Также под санкции попали разработчик программного обеспечения биржи и три соратника Занджани.

Это не первая санкционная кампания США против иранских криптоплатформ. В июне американское ведомство внесло в санкционный список Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. По оценке Минфина США, только Nobitex в 2025 году обрабатывала более половины всех поступлений цифровых активов в Иран.

Таким образом Вашингтон все активнее рассматривает криптовалютные биржи и цифровые активы как часть финансовой инфраструктуры, которую Иран может использовать для обхода международных ограничений.



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Binance уже имела проблемы с американскими регуляторами

Для Binance это не первое масштабное расследование США. В 2023 году тогдашний руководитель биржи Чанпен Чжао ушел в отставку и признал вину в нарушении американских законов по борьбе с отмыванием средств. Тогда Binance согласилась на урегулирование дела на $4,3 млрд.

Новое расследование пока находится на стадии проверки, а американские органы не объявляли выводы о возможном нарушении Binance санкционного законодательства.



Как мы писали, Binance открыла платформу для инвесторов с активами от $1 млн.