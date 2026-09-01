Кабмин вводит жесткий режим экономии

Правительство нашло 70 миллиардов гривен, которые не закреплены за оборонными расходами и которые можно будет перенаправить в армию. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде.

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Жесткий режим экономии

«Правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за нуждами обороны. Мы уже нашли 70 млрд грн экономии, которые в полном объеме будут направлены на нужды армии», — отметил Корецкий.

При этом он подчеркнул, что все необходимые социальные обязательства — выплата пенсий, зарплат — будут выполняться.

Кроме того, при подготовке проекта бюджета на 2027 год правительство также должно исходить из принципа максимальной экономии средств.

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Напомним

Как писал «Минфин», по итогам первого полугодия 2026 доходы общего фонда государственного бюджета (без учета грантов) составили 1,3 трлн грн, что практически соответствует плановым показателям и на 21,7% превышает данные аналогичного периода 2025 года.