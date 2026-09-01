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1 сентября 2026, 15:58 Читати українською

Кабмин вводит жесткий режим экономии

Правительство нашло 70 миллиардов гривен, которые не закреплены за оборонными расходами и которые можно будет перенаправить в армию. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде.

Правительство нашло 70 миллиардов гривен, которые не закреплены за оборонными расходами и которые можно будет перенаправить в армию.

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Жесткий режим экономии

«Правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за нуждами обороны. Мы уже нашли 70 млрд грн экономии, которые в полном объеме будут направлены на нужды армии», — отметил Корецкий.

При этом он подчеркнул, что все необходимые социальные обязательства — выплата пенсий, зарплат — будут выполняться.

Кроме того, при подготовке проекта бюджета на 2027 год правительство также должно исходить из принципа максимальной экономии средств.

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Напомним

Как писал «Минфин», по итогам первого полугодия 2026 доходы общего фонда государственного бюджета (без учета грантов) составили 1,3 трлн грн, что практически соответствует плановым показателям и на 21,7% превышает данные аналогичного периода 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+34
Qwerty1999
Qwerty1999
1 сентября 2026, 16:10
#
Невже меньше будуть красти…
+
+29
nsns3212
nsns3212
1 сентября 2026, 16:11
#
Просчитался 4д стратег, но где
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
1 сентября 2026, 16:29
#
Инфляция и девальвация. Беспощадные вы *уки.)))
+
+51
Игорь УА
Игорь УА
1 сентября 2026, 16:47
#
Дайте вже Потужному прихисток в Ізраілі і давате проведемо вибори.
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