Более $1,24 млн по делу Князева перечислили в госбюджет

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции выполнила приговор Высшего антикоррупционного суда по делу бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. 31 августа 2026 года в государственный бюджет перечислили $1 млн 248,7 тыс., что по официальному курсу НБУ составляет более 55,6 млн грн. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

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Речь идет о средствах, по которым Высший антикоррупционный суд применил специальную конфискацию в рамках приговора в отношении Князева.

Куда направили конфискованные средства

Приговор стал результатом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины и работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая осуществляла процессуальное руководство и поддерживала обвинения в суде.

После вступления приговора в силу его исполнения обеспечила Государственная исполнительная служба Минюста. Конфискованные средства фактически перешли в собственность государства и были отнесены к госбюджету.

Специальная конфискация предусматривает принудительное безвозмездное изъятие имущества, связанного с уголовным правонарушением, в случаях, предусмотренных законодательством. В этом деле речь идет именно о $1,2487 млн, которые сейчас находятся в государственной собственности.

В Минюсте подчеркивают, что завершение судебного разбирательства само по себе не означает завершение дела с точки зрения государства. Для фактического возврата активов необходимо выполнить судебное решение и обеспечить поступление конфискованного имущества или средств в бюджет.

Напомним

Как сообщал Минфин, за первое полугодие 2026 года на нужды Сил обороны Украины передали 139,1 млн. грн. средств и имущества, связанных с уголовными производствами НАБУ и САП. В эту сумму входят активы, переданные, в частности, в рамках соглашений о признании виновности.