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31 августа 2026, 17:02 Читати українською

Более $1,24 млн по делу Князева перечислили в госбюджет

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции выполнила приговор Высшего антикоррупционного суда по делу бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. 31 августа 2026 года в государственный бюджет перечислили $1 млн 248,7 тыс., что по официальному курсу НБУ составляет более 55,6 млн грн. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции выполнила приговор Высшего антикоррупционного суда по делу бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. 31 августа 2026 года в государственный бюджет перечислили $1 млн 248,7 тыс., что по официальному курсу НБУ составляет более 55,6 млн грн.

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Речь идет о средствах, по которым Высший антикоррупционный суд применил специальную конфискацию в рамках приговора в отношении Князева.

Куда направили конфискованные средства

Приговор стал результатом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины и работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая осуществляла процессуальное руководство и поддерживала обвинения в суде.

После вступления приговора в силу его исполнения обеспечила Государственная исполнительная служба Минюста. Конфискованные средства фактически перешли в собственность государства и были отнесены к госбюджету.

Специальная конфискация предусматривает принудительное безвозмездное изъятие имущества, связанного с уголовным правонарушением, в случаях, предусмотренных законодательством. В этом деле речь идет именно о $1,2487 млн, которые сейчас находятся в государственной собственности.

В Минюсте подчеркивают, что завершение судебного разбирательства само по себе не означает завершение дела с точки зрения государства. Для фактического возврата активов необходимо выполнить судебное решение и обеспечить поступление конфискованного имущества или средств в бюджет.

Напомним

Как сообщал Минфин, за первое полугодие 2026 года на нужды Сил обороны Украины передали 139,1 млн. грн. средств и имущества, связанных с уголовными производствами НАБУ и САП. В эту сумму входят активы, переданные, в частности, в рамках соглашений о признании виновности.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
norma3
norma3
31 августа 2026, 19:38
#
Скільки років в,язниці він відсидить?
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