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2 июля 2026, 10:38 Читати українською

Бюджет 2026: оборона забрала $1,4$ трлн грн, а международная помощь покрыла лишь треть расходов

По итогам первого полугодия 2026 доходы общего фонда государственного бюджета (без учета грантов) составили 1,3 трлн грн, что практически соответствует плановым показателям и на 21,7% превышает данные аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

По итогам первого полугодия 2026 доходы общего фонда государственного бюджета (без учета грантов) составили 1,3 трлн грн, что практически соответствует плановым показателям и на 21,7% превышает данные аналогичного периода 2025 года.

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Финансовая стабильность государства остается в зависимости от внешней поддержки: более 37% расходов покрываются за счет международных грантов и кредитов.

Структура поступлений в бюджет

Основными источниками наполнения общего фонда стали налоговые и таможенные пошлины, а также поступления от государственных активов:

  • Импортный НДС: 318,2 млрд. грн.

  • НДФЛ и военный сбор: 204,9 млрд. грн.

  • Налог на прибыль: 186,4 млрд. грн.

  • НДС с товаров, производимых в Украине: 160 млрд грн.

  • Средства НБУ: 146,1 млрд. грн.

  • Импортный акциз: 86,3 млрд. грн.

  • Внутренний акциз: 66,1 млрд. грн.

  • Дивиденды госпредприятий: 46,6 млрд. грн.

  • Ввозная пошлина: 30,9 млрд грн.

  • Рентная плата: 28,8 млрд. грн.

Общие расходы общего фонда составили 2,2 трлн грн (8,7% ниже плана). Правительство отмечает перевыполнение поступлений от налога на прибыль (+25,4 млрд грн) и НДФЛ, в то же время фиксируется недовыполнение плана по внутреннему НДС и дивидендам.

Приоритеты финансирования расходов

Значительная часть бюджетных средств направлена на обеспечение обороноспособности и поддержание социальной сферы в условиях военного положения.

  • Оборона: 1,4 трлн. грн (63% всех расходов).

  • Погашение долга: 288,9 млрд. грн.

  • Социальная защита и поддержка ветеранов: 227,5 млрд. грн.

  • Обслуживание долга: 184,5 млрд. грн.

  • Медицинские гарантии: 92,9 млрд. грн.

  • Зарплаты учителей: 92,7 млрд. грн.

  • Дотации местным бюджетам: 26,5 млрд. грн.

Для поддержки финансовой устойчивости правительство продолжает сотрудничество с МВФ и выполнение обязательств в рамках Ukraine Facility, что позволяет привлекать безвозвратную помощь и обеспечивать стабильность бюджета в условиях затяжной войны.

Читайте також: Комитет одобрил изменения в Бюджет-2026: на что потратят дополнительные миллиарды и как будут финансировать оборону

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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starsol
starsol
2 июля 2026, 11:18
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Ну і скільки ви ще плануєте залучати та співпрацювати? Відповідь — поки дають та співпрацюють, поки й будемо залучати.
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