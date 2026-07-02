Бюджет 2026: оборона забрала $1,4$ трлн грн, а международная помощь покрыла лишь треть расходов

По итогам первого полугодия 2026 доходы общего фонда государственного бюджета (без учета грантов) составили 1,3 трлн грн, что практически соответствует плановым показателям и на 21,7% превышает данные аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

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Финансовая стабильность государства остается в зависимости от внешней поддержки: более 37% расходов покрываются за счет международных грантов и кредитов.

Структура поступлений в бюджет

Основными источниками наполнения общего фонда стали налоговые и таможенные пошлины, а также поступления от государственных активов:

Импортный НДС: 318,2 млрд. грн.

НДФЛ и военный сбор: 204,9 млрд. грн.

Налог на прибыль: 186,4 млрд. грн.

НДС с товаров, производимых в Украине: 160 млрд грн.

Средства НБУ: 146,1 млрд. грн.

Импортный акциз: 86,3 млрд. грн.

Внутренний акциз: 66,1 млрд. грн.

Дивиденды госпредприятий: 46,6 млрд. грн.

Ввозная пошлина: 30,9 млрд грн.

Рентная плата: 28,8 млрд. грн.

Общие расходы общего фонда составили 2,2 трлн грн (8,7% ниже плана). Правительство отмечает перевыполнение поступлений от налога на прибыль (+25,4 млрд грн) и НДФЛ, в то же время фиксируется недовыполнение плана по внутреннему НДС и дивидендам.

Приоритеты финансирования расходов

Значительная часть бюджетных средств направлена на обеспечение обороноспособности и поддержание социальной сферы в условиях военного положения.

Оборона: 1,4 трлн. грн (63% всех расходов).

Погашение долга: 288,9 млрд. грн.

Социальная защита и поддержка ветеранов: 227,5 млрд. грн.

Обслуживание долга: 184,5 млрд. грн.

Медицинские гарантии: 92,9 млрд. грн.

Зарплаты учителей: 92,7 млрд. грн.

Дотации местным бюджетам: 26,5 млрд. грн.

Для поддержки финансовой устойчивости правительство продолжает сотрудничество с МВФ и выполнение обязательств в рамках Ukraine Facility, что позволяет привлекать безвозвратную помощь и обеспечивать стабильность бюджета в условиях затяжной войны.

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