По итогам первого полугодия 2026 доходы общего фонда государственного бюджета (без учета грантов) составили 1,3 трлн грн, что практически соответствует плановым показателям и на 21,7% превышает данные аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
Бюджет 2026: оборона забрала $1,4$ трлн грн, а международная помощь покрыла лишь треть расходов
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Финансовая стабильность государства остается в зависимости от внешней поддержки: более 37% расходов покрываются за счет международных грантов и кредитов.
Структура поступлений в бюджет
Основными источниками наполнения общего фонда стали налоговые и таможенные пошлины, а также поступления от государственных активов:
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Импортный НДС: 318,2 млрд. грн.
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НДФЛ и военный сбор: 204,9 млрд. грн.
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Налог на прибыль: 186,4 млрд. грн.
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НДС с товаров, производимых в Украине: 160 млрд грн.
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Средства НБУ: 146,1 млрд. грн.
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Импортный акциз: 86,3 млрд. грн.
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Внутренний акциз: 66,1 млрд. грн.
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Дивиденды госпредприятий: 46,6 млрд. грн.
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Ввозная пошлина: 30,9 млрд грн.
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Рентная плата: 28,8 млрд. грн.
Общие расходы общего фонда составили 2,2 трлн грн (8,7% ниже плана). Правительство отмечает перевыполнение поступлений от налога на прибыль (+25,4 млрд грн) и НДФЛ, в то же время фиксируется недовыполнение плана по внутреннему НДС и дивидендам.
Приоритеты финансирования расходов
Значительная часть бюджетных средств направлена на обеспечение обороноспособности и поддержание социальной сферы в условиях военного положения.
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Оборона: 1,4 трлн. грн (63% всех расходов).
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Погашение долга: 288,9 млрд. грн.
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Социальная защита и поддержка ветеранов: 227,5 млрд. грн.
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Обслуживание долга: 184,5 млрд. грн.
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Медицинские гарантии: 92,9 млрд. грн.
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Зарплаты учителей: 92,7 млрд. грн.
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Дотации местным бюджетам: 26,5 млрд. грн.
Для поддержки финансовой устойчивости правительство продолжает сотрудничество с МВФ и выполнение обязательств в рамках Ukraine Facility, что позволяет привлекать безвозвратную помощь и обеспечивать стабильность бюджета в условиях затяжной войны.
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