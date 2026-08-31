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31 августа 2026, 19:36 Читати українською

Украинская монета «Держим строй!» победила в международном конкурсе

Как сообщает НБУ, украинская памятная монета «Держим строй!» одержала победу в номинации «Самая вдохновляющая монета» международного конкурса «Монета года». Результаты объявили 27 августа в Питтсбурге, штат Пенсильвания, во время Всемирной выставки денег.

Как сообщает НБУ, украинская памятная монета «Держим строй!

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В этом году эксперты оценивали около 600 монет из 41 страны мира, выпущенных в 2025 году. Конкурс проводят издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В этом году он состоялся уже в 43-й раз.

На первом этапе жюри сформировало список из 100 монет — по 10 в каждой из 10 номинаций.

В него попали две украинские монеты:

  • «Держим строй!» — нейзильбер, номинал 5 грн, художник Андрей Сагач;
  • «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко» — серебро, номинал 10 грн, художник Андрей Сагач.

В результате «Держим строй!» стала победительницей своей категории и вошла в финальную десятку лучших монет конкурса.

Что известно о монете

Национальный банк Украины ввел «Держим строй!» в обращение 24 февраля 2025 г. к третьей годовщине начала полномасштабного вторжения России. Монета посвящена украинским военным и единству общества во время войны.

На аверсе изображены военнослужащие, соединившие руки в коллективном рукопожатии. На фоне размещены линии обороны и направления боевых действий, формирующих композицию, похожую на трезубец. На реверсе — движущиеся вперед военные, военная техника и силуэты гражданских людей, символизирующих тыл.

Монета имеет номинал в 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Ее объявленный и фактический тираж составляет 50 000 штук. Художник монеты — Андрей Сагач, скульпторы — Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Напомним

Как ранее писал «Минфин», интерес к украинским памятным монетам в последние годы растет не только среди коллекционеров. Отдельные выпуски после старта продаж Нацбанка существенно дорожают на вторичном рынке. Например, по данным Минфина, некоторые монеты 2025 года уже в 2026 году демонстрировали прирост стоимости на 100% и более.

Для «Держим строй!» международная награда стала очередным признанием украинской нумизматики на мировом конкурсе. Украинские монеты уже не в первый раз попадают в число номинантов и победителей «Монеты года».

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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