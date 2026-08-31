Один из крупнейших ТРЦ Киева выставили на аукцион: стартовая цена — $207 млн

Многофункциональный комплекс Gulliver в центре Киева 31 августа 2026 выставили на открытую продажу через государственную электронную торговую систему Prozorro.Продажи. Актив продают государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк . Стартовая цена лота составляет $207 млн. Об этом говорится в сообщении Ощада.

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Как будет проходить продажа

Продажа комплекса состоится по принципу конкурентных торгов через систему Prozorro.Продажи.

Такой формат должен обеспечить потенциальным покупателям открытый доступ к участию в аукционе, конкурентное формирование цены и прозрачность всех этапов реализации актива.

Ознакомиться с условиями аукциона, документацией по лоту и подать заявку можно на площадках, подключенных к системе Prozorro.Продажи.

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Что известно о Gulliver

Gulliver — один из самых больших многофункциональных комплексов в центре Киева. Его общая площадь превышает 157 тыс. кв. м. Комплекс совмещает торгово-развлекательный и бизнес-центр.

Объект имеет сформированный пул украинских и международных арендаторов, расположенный рядом с тремя станциями метро и находящийся в зоне значительного пешеходного и транспортного трафика.

Что говорят в Ощаде

Глава правления Ощада Юрий Кацион заявил, что банк начинает процесс продажи одного из крупнейших инвестиционных активов украинского рынка коммерческой недвижимости для максимально широкого круга потенциальных покупателей.

По его словам, прозрачный конкурентный аукцион позволит сформировать рыночную цену актива и привлечь к торгам как украинских, так и международных инвесторов.

«Gulliver имеет сильные операционные характеристики, сформирован пул арендаторов и значительный потенциал дальнейшего развития, что очень привлекательно для инвесторов, даже с учетом возможных военных рисков», — отметил Кацион.

Он добавил, что для государственного банка важно получить максимально возможную стоимость актива, поскольку это будущие доходы государственного бюджета через уплаченные Ощадом налоги и дивиденды.

Кому принадлежит комплекс

Gulliver находится в собственности консорциума государственных банков.

80% актива принадлежит Ощадбанку, еще 20% — Укрэксимбанку.

Решение о продаже комплекса наблюдательные советы государственных банков было принято в конце июля 2026 года. Объявление аукциона стало следующим этапом реализации актива после завершения юридических процедур по обращению взыскания на предмет ипотеки и подготовки комплекса к открытым продажам.

Что это значит

Продажа Gulliver может стать одной из самых крупных сделок на украинском рынке коммерческой недвижимости.

Для государственных банков аукцион должен обеспечить прозрачное формирование цены актива, а для потенциальных инвесторов возможность приобрести масштабный объект в центре столицы через открытую конкурентную процедуру.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце октября 2025 года Ощадбанк и Укрэксимбанк объявили о временном закрытии ТОК Gulliver. Решение было принято в целях безопасности посетителей и арендаторов, поскольку бывший владелец саботировал передачу управления.

Компания «Три О», владевшая Gulliver, не выполняла обязательства по кредитному договору. Она задолжала двум банкам $600 млн. По данным госреестра недвижимого имущества, долг достигает $675 млн. Обслуживание долга свелось на нет из-за ареста актива и передачи его Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

27 ноября 2025 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение государственным банкам — Ощаду и Укрэксимбанку — на получение контроля за единым имущественным комплексом Торгово-офисного комплекса (ТОК) Gulliver.