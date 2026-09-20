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20 сентября 2026, 9:00 Читати українською

70 000 почтоматов и выход на Европу: FedEx получает после покупки InPost

FedEx покупает польскую компанию InPost, развивающую сеть автоматизированных почтоматов в Европе. Об этом сообщает Bloomberg. Стоимость сделки оценивается примерно в $9 млрд.

FedEx покупает польскую компанию InPost, развивающую сеть автоматизированных почтоматов в Европе.

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Для FedEx это возможность усилить позиции на европейском рынке доставки и получить доступ к разветвленной инфраструктуре InPost. Компания сможет эффективнее конкурировать с DHL и французским DPD, используя готовую сеть почтоматов для доставки «последней мили».

InPost продолжит работать как независимая компания под своим брендом. Ее основатель и генеральный директор Рафал Бжоска сохранит должность, а FedEx сосредоточится на ускорении международной экспансии бизнеса.

Что получает FedEx

InPost работает в девяти европейских странах и имеет около 70 000 почтоматов, в том числе примерно 30 000 в Польше. Каждый год компания устанавливает более 20 000 новых автоматов.

Модель InPost позволяет доставлять сотни посылок в один пункт, уменьшая расходы на курьерскую доставку и упрощая получение заказов для клиентов.


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Что получает InPost

Для InPost соглашение означает доступ к финансовым и логистическим ресурсам FedEx, которые могут помочь ускорить расширение сети за пределами Польши. В то же время, компания сохранит собственную стратегию и управленческую команду.

Консорциум во главе с FedEx и инвесткомпанией Advent International предложил акционерам 15,60 евро за акцию. Это ниже цены IPO InPost в 16 евро, но предусматривает значительную премию к биржевым котировкам накануне предложения.

FedEx также заявила, что не планирует изменять стратегию или руководство InPost как минимум в течение 18 месяцев после завершения поглощения.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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