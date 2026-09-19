Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Как сообщает Reuters, документ дает Вашингтону новые инструменты давления на страны, покупающие российскую нефть и газ.
Трамп подписал закон о пошлинах до 100% для покупателей российской нефти: почему они еще не действуют
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После подписания закона появились ожидания, что против таких стран как Китай и Индия сразу введут пошлины до 100%. Однако этого не произошло.
Закон подписан, но пошлины еще не введены
Документ позволяет президенту США устанавливать дополнительные пошлины до 100% на импорт товаров из покупающих российские энергоносители стран.
В то же время, закон не вводит максимальные пошлины автоматически. Он лишь дает Трампу соответствующие полномочия. Для запуска ограничений требуются отдельные решения администрации США.
Итак, китайские и индийские компании, покупающие российскую нефть, пока не получили новых пошлин только из-за подписания закона.
Кого могут коснуться ограничения
Закон предусматривает возможность применения пошлин против пяти крупнейших покупателей российской нефти или газа. Среди потенциальных целей называют Индию и Китай.
Предусмотренные меры могут повысить расходы на торговлю с такими странами и вынудить их пересмотреть закупки российских энергоносителей. В то же время Трамп сможет отказаться от применения пошлин или отменить их, если сочтет это соответствующим интересам США.
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Что еще предусматривает закон
Документ также ужесточает санкции против российских чиновников, банков, энергетических и оборонных компаний, а также судов «теневого флота», которые используют для обхода ограничений.
Кроме того, закон продлевает на пять лет действие отдельных санкций против Ирана.
Ранее, как мы писали, цена нефти превысила $100 за баррель, а дизельное топливо в США достигло исторического максимума .
Комментарии - 4
Они не покупают напрямую рос. нефть, но импортируют нефтепродукты (дизель, авиатопливо) из Индии и Турции (как раз эти страны и перерабатывают сырую рос. нефть на готовое топливо).
За 2025 год США купили НАПРЯМУЮ у РФ продукции на $4,05 млрд (в том числе не-нефтяную продукцию, такую как удобрения и металлы).
Капиталисту главное — это прибыль, остальное его не интересует.